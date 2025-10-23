Der FC Memmingen weiß: Spitzenreiter Unterhaching ist nicht unverwundbar

Fußball-Regionalligist FC Memmingen (FCM) empfängt am Samstag ab 14 Uhr in der Arena Spitzenreiter SpVgg Unterhaching. Da sich nach Angaben des FCM auch einige Gästefans angesagt haben, erwartet er eine Besucherzahl im vierstelligen Bereich.

Die Lage: Unterhaching führt nach 14 Spieltagen die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor den Würzburger Kickers und dem 1. FC Nürnberg II an. Nur eine Begegnung haben die „Hachinger“ in dieser Spielzeit bislang verloren. Zuletzt stotterte die Tormaschinerie beim 1:1 gegen Bayreuth aber etwas. Dabei wurde auch deutlich, dass der Tabellenführer nicht unverwundbar ist. Der FC Memmingen liegt auf dem achten Platz nach wie vor gut im Rennen, auch wenn für ihn in den jüngsten fünf Partien „nur“ drei Punkte in Form von Unentschieden heraussprangen. Gegen die Top-Teams Würzburg und Burghausen verlor der Aufsteiger aus der Maustadt relativ knapp.

Der Gegner: Die SpVgg Unterhaching war nach dem Abstieg aus der Dritten Liga und einem großen personellen Umbruch zu Saisonbeginn schwer einzuschätzen. Trainer Sven Bender (Ex-Profi und Zwillingsbruder von Burghausens Coach Lars Bender) ist es aber erstaunlich schnell gelungen, ein neues Team zu formen. Defensiv stabil (erst zwölf Gegentreffer), offensiv treffsicher (35 Tore): deshalb stehen die Hachinger zu Recht ganz oben.

Angreifer kam von Bundesligist Heidenheim

Hinten halten die Routiniers Manuel Stiefler (37 Jahre) und Markus Schwabl (35) den Laden zusammen. Letzterer ist der Sohn von Vereinspräsident und Ex-Bayern-Spieler Manfred Schwabl sowie in Personalunion auch Kapitän und Sportlicher Leiter. Von Bundesligist 1. FC Heidenheim ist für den Angriff Christopher Negele verpflichtet worden. Jorden Aigboje (SpVgg Greuther Fürth II) steht mit seinen bislang neun Saisontreffern mit an der Spitze der Torjägerliste. Noch eindrucksvoller ist bislang die Ausbeute von Simon Skarlatidis (34). Der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld machte sieben Buden selbst und bereitete sechs Tore vor.

Vor den beiden anstehenden Top-Spielen gegen Würzburg und Wacker Burghausen soll auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft die Hürde in Memmingen genommen werden.

FCM-Trainer Günes: Alles muss passen

Das FCM-Personal: Nach seiner Verletzungspause tastet sich David Mihajlovic wieder an einen Startelf-Einsatz heran. Gegen „einen starken Gegner, gegen den alles passen muss“, erwägt FCM-Trainer Matthias Günes noch eine weitere personelle Umstellung. Verzichten muss er noch einmal auf Pascal Maier (Adduktorenprobleme) – und natürlich auf die Langzeitverletzten.

Bisherige Vergleiche: Memminger Siege gegen Haching sind rar gesät. Die beiden einzigen Erfolge liegen auch schon eine ganze Zeit zurück. 1985 gelang es zweimal, mit 1:0 und 2:1. Damals spielte noch die mittlerweile verstorbene FCM-Legende Manfred Ullmann. In den anderen Vergleichen seit Anfang der Achtzigerjahre stehen 15 Niederlagen und acht Unentschieden zu Buche.

Einlaufkinder kommen vom TV Erkheim

Rund ums Spiel: Die Einlaufkinder stellt dieses Mal der TV Erkheim. Im Rahmen der Einladungen der Aufstiegs- und Meistermannschaften aus der Region ist am Samstagnachmittag der SV Aichstetten zu Gast, der zugleich einen Vereinsausflug mit insgesamt 50 Mitgliedern in die Arena absolviert.

Der Fanbeauftragte der SpVgg Unterhaching erwartet, dass rund 200 Anhänger der aktiven Szene im Rahmen einer „Regiotour“ ihre Mannschaft ins Allgäu begleiten werden. Erkennbare Gästefans werden in den Gästeblock (Nord) gebeten, eine strikte Fan-Trennung findet nicht statt.

FCM-Karten gibt es auch bei der Memminger Zeitung

Karten und Einlass: Eintrittskarten können im Vorfeld über die Vorverkaufsstellen MZ-Servicecenter in der Donaustraße 14 und der Esso-Tankstelle am Stadion (bis zwei Stunden vor Anpfiff) sowie über den Online-Ticketshop erworben werden. Die beiden Tageskassen öffnen mit dem Arena-Einlass um 13 Uhr. Der VIP-Zugang zum e-con ArenaPark mit vorab gebuchten/reservierten Karten ist ab 12.30 Uhr möglich.

Spielverlegung: Das letzte Heimspiel vor der Winterpause gegen den TSV Aubstadt wurde auf Freitag, 28. November, ab 19 Uhr vorverlegt, weil tags darauf der e-con ArenaPark anderweitig belegt ist.

Unparteiische: Schiedsrichterin: Davina Lutz (TSV Poppenhausen/Unterfranken); Assistenten: Maximilian Graf (1. JFG Rhön), Maximilian Kroepfl (ASV Fürth). (ass)

So will der FCM gegen Unterhaching spielen Das voraussichtliche Aufgebot des FC Memmingen (Rückennummer in Klammer): Tor: Dominik Dewein (22).

Abwehr: Maximilian Dolinski (13), Jakob Gräser (3), David Bauer (6) und Marcello Barbera (27).

Mittelfeld: David Mihajlovic (20), Timo Schmidt (4) und Fabian Lutz (8).

Angriff: Kutay Yel (26), David Günes (24) und Nico Nollenberger (21).

Bank: Mike Gerhardt (2), Christian Mijatovic (5), Oktay Leyla (10), Michael Bergmann (15), Luan Fusaro (16), Kenan Bajramovic (25) und Felix Unger (1/Tor).

Verletzt: Philipp Kirsamer, Fabian Kroh, Pascal Maier, David Remiger und Lukas Rietzler. (ass)