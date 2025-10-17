Schuldenfrei, aber nicht mehr lange: Eine große Investition wirft in Unterallgäuer Ort ihre Schatten voraus

Wesentlich besser als geplant lief das Jahr 2024 für die Gemeinde Woringen: Die geplante Kreditaufnahme von drei Millionen Euro musste die Kommune nicht in Anspruch nehmen; sie war daher im Kernhaushalt am Jahresende erstmals schuldenfrei. Wenn's gut läuft, wird dies auch zum Ende dieses Jahres auch noch einmal der Fall sein, sagte Bürgermeister Jochen Lutz in einer Bürgerversammlung. Danach wird dies jedoch wieder anders: Weil die Gemeinde ihre Schulturnhalle für rund fünf Millionen generalsanieren und um Räume für die „Offene Ganztagsschule“ (OGTS) sowie Fußballkabinen und einen Mehrzweckraum erweitern will.

Turnhalle in Woringen: Warum sich die Gemeinde gegen einen Neubau entschied

Warum die Turnhalle nicht abgerissen und neu gebaut wird, erläuterten der Zweite Bürgermeister Karl Depperich und der Dritte Bürgermeister Bernd Hübschke: Bei einem Neubau dürfte eine bezuschusste Schulturnhalle nur noch zwölf mal 18 Meter groß gebaut werden; aktuell misst sie zwölf mal 24 Meter. Die Gemeinde würde das kleinere Bauwerk rund zwei Millionen Euro kosten.

Halle soll offiziell auch als Veranstaltungsstätte dienen

Zudem wolle man die Nutzung als „Veranstaltungsstätte“ beantragen. Damit entfalle für die Vereine der bürokratische Aufwand für die Genehmigung der einzelnen Veranstaltungen. Da es sich vornehmlich um eine Schulturnhalle handle, sei der Einbau einer Bühne nicht möglich. Der geplante Mehrzweckraum könne mit einer Faltwand abgetrennt werden, ermögliche daher eine Doppelnutzung. Bis Ende 2027 soll die Halle fertiggestellt sein.

Bürgermeister Jochen Lutz Foto: Franz Kustermann

Marode Straße in Woringen: Deutsche Bahn will aktiv werden

Bewegung kommt auch in die seit vielen Jahren marode Bahnhofstraße: Die Deutsche Bahn will nämlich nun den Bahnübergang Woringer Bahnhof „höhengleich“ ausbauen. Die Grundsatzentscheidung zur Straßensanierung hat Woringen bereits gefällt. Aktuell finden Baugrunduntersuchungen statt. Die Entwurfsplanung soll Ende 2028 fertig sein.

Wie Lutz berichtete, wurde beim Bebauungsplan „Südlich der Kirche“ ein neuer Aufstellungsbeschluss gefasst. Nun folgen zwei Auslegungen der Planungen, bei denen die Bürger jeweils Vorschläge und Änderungswünsche einbringen können. Bei der OGTS mit Trägerschaft durch den Kreisjugendring gibt es eine Kooperation mit Bad Grönenbach. Daher kann die Ferienbetreuung – finanziert über Elternbeiträge – „bedarfsabhängig“ entweder in Woringen oder Bad Grönenbach stattfinden.

Wie der 54-jährige Gemeindechef betonte, hat die Kindertagesstätte „Guter Hirte“ mit aktuell drei Regel- und einer Krippengruppe unter der neuen Leitung von Nadja Lichtensteiger und Natascha Reich (Gröger) „eine sehr positive Entwicklung“ gemacht.

Neue Bestattungsform auf dem Friedhof in Woringen möglich

Zügig konnte der „Schätteles Weg“ grundlegend saniert werden: Von den 1,17 Millionen Euro Gesamtkosten erhielt die Gemeinde eine Förderung von 666.000 Euro. Für den Friedhof wurde eine neue Satzung beschlossen. In Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein wurde die Holzfassade der Aussegnungshalle neu gestrichen, am Kellerabgang ein neues Geländer installiert, zwei neue Bäume gepflanzt, der Wassertrog versetzt und die Toilette saniert. Aktuell wird das Pflaster am Vorplatz und Wegen neu verlegt. Nun soll das Mauerwerk neu gestrichen und „Anonyme Urnengräber“ ermöglicht werden.

Die Sanierung Kirchstraße mit Gehweg konnte aufgrund eines großen Ausschreibungskorridors und der Wiederverwendung des Aushubmaterials anstatt der geplanten 455.000 Euro für 221.000 Euro realisiert werden. Bei der Kronburger Straße wurde eine kostengünstige Spritz-Asphaltierung aufgebracht. Die bereits vergebenen Spritz-Asphaltierungen auf dem Hetzlinshofer Weg und dem Wiesweg wurden auf das kommende Frühjahr verschoben. Obwohl der Zustand der Schmutz- und Mischwasserkanäle der Gemeinde laut Lutz „gut“ sei, wird aktuell ein Sanierungsplan erstellt.

Enttäuschung in Woringen: Glasfaserausbau kommt bisher nicht voran

Sichtlich enttäuscht zeigte sich der Bürgermeister von dem Kooperationsvertrag zum Glasfaserausbau mit Leonet, den Woringen zusammen mit Bad Grönenbach und Wolfertschwenden unterzeichnet habe: Bis Ende des vierten Quartals 2025 soll es eine verbindliche Aussage darüber geben, „ob, wie und wann ausgebaut wird“.

Auf die Anfrage von Anja Werner bezüglich eines Beitritts zum Flexibus sagte der Rathauschef: Für Woringen sei das Angebot nicht interessant, weil es nur eine Querverbindung gibt. Mit der Nachbarschaftshilfe bestehe zudem ein sehr gutes Angebot für einen Fahrdienst in alle Richtungen, dem man nicht Konkurrenz machen wolle.