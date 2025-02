Eine der finanzstärksten Gemeinden im Unterallgäu muss den Gürtel enger schnallen

Die allgemein schwierige wirtschaftliche Lage lässt auch den Haushalt 2025 der Gemeinde Wolfertschwenden nicht unverschont. Die Rücklagen müssen zu einem großen Teil aufgebraucht werden. Bürgermeisterin Beate Ullrich betonte, dass der Gemeinderat den Gürtel in den nächsten Jahren enger schnallen sollte.

Sinkende Einnahmen bei der Gewerbesteuer in Wolfertschwenden

Sinkende Gewerbesteuereinnahmen und Gewerbesteuerrückzahlungen belasten den Gemeindeetat, sagte Ullrich. Letztlich habe man den Ansatz für die Gewerbesteuerreinnahmen nun auf vier Millionen Euro reduziert. Sollte es aber nochmals zu einer größeren Gewerbesteuerrückzahlung kommen, könne auch dieser vorsichtige Haushaltsansatz schnell pulverisiert sein. „Wir müssen einen tiefen Griff in die Rücklagen vornehmen“, bekräftigte Beate Ullrich mit Blick auf knapp neun Millionn Euro, die entnommen werden müssen. Die Rücklagen sinken dem Haushaltsansatz entsprechend von rund 12,8 Millionen Euro auf etwa 3,9 Millionen Euro zum Ende des Jahres. Wenn die Situation so bleibt, müsse man für nächstes Jahr von einer Kreditaufnahme ausgehen, so die Bürgermeisterin.

Der Verwaltungshaushalt muss mit einer Zuführung von 5,85 Millionen Euro gestützt werden. Da die Gewerbesteuereinnahmen vor zwei Jahren bei mehr als zwölf Millionen Euro lagen, müsse man heuer mit rund 8,3 Millionen Euro auch eine recht hohe Kreisumlage verkraften. Die Info, dass die Kreisumlage auch nächsten Jahr prozentual gesehen ansteigen soll, macht die Situation nach Aussage der Bürgermeisterin nicht einfacher.

Bürgermeisterin: Zuerst bei den Ausgaben sparen

Ullrich sagte, dass man zuerst bei den Ausgaben sparen sollte. Gebühren- und Steuererhöhungen für die Gewerbebetriebe und Bürger sollten nicht im Fokus stehen und zunächst vermieden werden. Zweiter Bürgermeister Gerhard Kathan verbreitete verhaltenen Optimismus. „Heuer kommen zwei Extreme zusammen. Eine sehr hohe Kreisumlage und vergleichsweise sehr niedrige Gewerbesteuereinnahmen.“ Er ergänzte, dass man in Wolfertschwenden sehr gute Unternehmen angesiedelt habe und dass sich die Finanzsituation nach der Wirtschaftskrise wieder bessern werde.

Größter Brocken ist das Naturfreibad

Rat Roland Hillenbrand sagte, dass die Ausgaben langfristig gesehen deutlich schneller steigen als die Einnahmen. So verdoppeln sich die Ausgaben im Verwaltungshaushalt nach Schilderung Hillenbrands alle zehn Jahre, während sich die Einnahmen nur alle 25 Jahre verdoppeln. Der größte Brocken sei derzeit das Naturfreibad mit 3,5 Millionen Euro Investitionskosten. „Dafür ist schlicht kein Geld da.“ Beate Ullrich fügte an, dass auch die Erweiterung der Turnhalle noch nicht im Finanzplan enthalten ist. Gerhard Kathan meinte, dass man froh sein kann, dass man nicht aus der VG Bad Grönenbach ausgestiegen ist; ansonsten müsste man auch noch für diese Mehrkosten geradestehen. Der Haushalt 2025 wurde von der Rätegemeinschaft einstimmig befürwortet

Festhalle soll vor den Sommerferien für den laufenden Betrieb gesperrt werden

Hinsichtlich der geplanten Investitionen steht die Turn- und Festhalle im Mittelpunkt. Dahingehend wird für 400.000 Euro eine neue Licht-, Ton- und Veranstaltungstechnik eingebaut. Geplant ist, dass die Halle bereits vor den Sommerferien für den laufenden Betrieb gesperrt wird, damit während der Ferien erfolgen. Im Haushalt sind auch ein neuer Bühnenvorhang sowie eine neue Möblierung für die Turn- und Festhalle eingeplant. Die Vereine seien über die Maßnahme informiert und auch darüber, dass es heuer zu Nutzungseinschränkungen kommen wird. Die Baumaßnahmen sollen bis auf kleine Restarbeiten bis zum Herbst abgeschlossen sein.

Jugendcafé soll abgerissen werden

Das Jugendcafé und das nebenliegende Wohnhaus sollen im Spätsommer abgerissen werden. Auf dem Gelände soll nach dem Beschluss des Gemeinderats die Landkreiswohnungsbau bezahlbare Mietwohnungen errichten. Dafür stellt die Gemeinde das Grundstück im Rahmen eines Erbbaurechts zur Verfügung. Hinter dem Bauhofgelände soll der Bauhof um eine Kalthalle mit einem Anbau als neues Domizil für die Jugendlichen entstehen. Der Gemeinderat befindet sich derzeit im Bebauungsplanverfahren und möchte baldmöglichst mit dem Bau beginnen. Die Jugendlichen müssen aufgrund des Abrisses des Jugendcafés vorübergehend in andere Räume (beispielsweise in das Bürger- und Schützenhaus nach Niederdorf) ausweichen. Die Jugendlichen sollen bei der Planung und Ausstattung der neuen Räume beteiligt werden.

Neue Gewerbeflächen sind bereits vergeben

Im Gewerbegebiet wurde eine Fläche der Gemeinde für vier örtliche, kleinere Betriebe ausgewiesen. Die Flächen sind alle bereits vergeben oder reserviert. Derzeit wird schon eine Teilfläche bebaut. Darüber hinaus wird eine Stichstraße mit einem Wendehammer in dieses Grundstück gebaut. Der Gemeinderat will dadurch örtlichen und kleineren Betrieben die Möglichkeit für einen Neubau beziehungsweise eine Erweiterung geben.