Zwei Läden in der Zangmeisterpassage beim Memminger Marktplatz stehen leer – doch nun tut sich etwas

Zwei Läden stehen schon seit Monaten leer in der Zangmeisterpassage beim Memminger Marktplatz: Die ehemalige Apotheke mitten in dem historischen Areal und das Geschäft zur Zangmeisterstraße hin, in dem die Buchhandlung Spiegelschwab war. Zumindest ein Leerstand wird bald wieder mit Leben erfüllt, berichtet Markus Sonntag, Vorstand der Eigentümerin Siebendächer Baugenossenschaft, auf Nachfrage unserer Zeitung.
Einzelhandel in der Memminger Innenstadt
