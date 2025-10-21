Icon Menü
Hörgeräte und Wohnen in der Innenstadt: Diese Veränderungen gibt es in der Zangmeisterpassage in Memmingen.

Einzelhandel in der Memminger Innenstadt

Zwei Läden in der Zangmeisterpassage beim Memminger Marktplatz stehen leer – doch nun tut sich etwas

Beste Lage, keine Mieter: Mit diesem Problem haben viele Innenstädte zu kämpfen. Für eine frühere Apotheke und eine geschlossene Buchhandlung gibt es nun Pläne.
Von Brigitte Hefele-Beitlich
    Das Stadthaus aus dem Jahr 1411 am Eingang zur Zangmeisterpassage, in dem eine Buchhandlung war, wird komplett saniert. Ins Erdgeschoss soll wieder ein Laden einziehen, darüber entstehen zwei bis drei Wohnungen.
    Das Stadthaus aus dem Jahr 1411 am Eingang zur Zangmeisterpassage, in dem eine Buchhandlung war, wird komplett saniert. Ins Erdgeschoss soll wieder ein Laden einziehen, darüber entstehen zwei bis drei Wohnungen. Foto: Brigitte Hefele-Beitlich

    Zwei Läden stehen schon seit Monaten leer in der Zangmeisterpassage beim Memminger Marktplatz: Die ehemalige Apotheke mitten in dem historischen Areal und das Geschäft zur Zangmeisterstraße hin, in dem die Buchhandlung Spiegelschwab war. Zumindest ein Leerstand wird bald wieder mit Leben erfüllt, berichtet Markus Sonntag, Vorstand der Eigentümerin Siebendächer Baugenossenschaft, auf Nachfrage unserer Zeitung.

