Jahrmarkt Memmingen

Zwischen Feierabendbier und Frühschicht: Das geheime Leben auf dem Jahrmarkt

Punkt 22 Uhr ist Schluss auf dem Memminger Jahrmarkt. Danach haben die Schausteller alle Hände voll zu tun, um die Spuren des Tages zu beseitigen. Für andere beginnt der Dienst erst.
Von Brigitte Hefele-Beitlich
    Nachts wird es dunkel auf dem Memminger Jahrmarkt. Deshalb sorgen Sicherheitskräfte dafür, dass die Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte morgens unversehrt wieder vorfinden.
    Nachts wird es dunkel auf dem Memminger Jahrmarkt. Deshalb sorgen Sicherheitskräfte dafür, dass die Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte morgens unversehrt wieder vorfinden. Foto: Brigitte Hefele-Beitlich

    Punkt 22 Uhr ist Schluss auf dem Jahrmarkt, damit die Nachtruhe der Anwohner gewährleistet ist. Bevor die Tausenden bunten Lichter endgültig ausgehen, müssen die Schausteller und Imbissbudenbetreiber aber noch einen ordentlichen Endspurt hinlegen, um die Spuren des langen Rummeltags zu beseitigen und ihre Stände und Fahrgeschäfte auf Vordermann zu bringen für den nächsten Tag. Das erfordert mal mehr, mal weniger Einsatz. Und für vier Spezialkräfte geht die Arbeit dann erst richtig los.   

