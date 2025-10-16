Jahrmarkt Memmingen Zwischen Feierabendbier und Frühschicht: Das geheime Leben auf dem Jahrmarkt

Punkt 22 Uhr ist Schluss auf dem Memminger Jahrmarkt. Danach haben die Schausteller alle Hände voll zu tun, um die Spuren des Tages zu beseitigen. Für andere beginnt der Dienst erst.