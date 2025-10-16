Zwischen Feierabendbier und Frühschicht: Das geheime Leben auf dem Jahrmarkt

Punkt 22 Uhr ist Schluss auf dem Jahrmarkt, damit die Nachtruhe der Anwohner gewährleistet ist. Bevor die Tausenden bunten Lichter endgültig ausgehen, müssen die Schausteller und Imbissbudenbetreiber aber noch einen ordentlichen Endspurt hinlegen, um die Spuren des langen Rummeltags zu beseitigen und ihre Stände und Fahrgeschäfte auf Vordermann zu bringen für den nächsten Tag. Das erfordert mal mehr, mal weniger Einsatz. Und für vier Spezialkräfte geht die Arbeit dann erst richtig los.
Jahrmarkt Memmingen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden