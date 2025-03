Darum gibt es 2025 wieder ein christliches Lied beim Memminger Kinderfest

"Das könnte noch zu Debatten führen." Diese Aussage von Konstanze Kraus, der Sing- und Musikschulleiterin in Memmingen, sollte sich im vergangenen Jahr bewahrheiten. Weil Lieder mit religiösem Inhalt bereits in den Gottesdiensten vor dem Festakt gesungen werden, verzichteten die Verantwortlichen 2024 auf ein christliches Lied beim Kinderfest – zum ersten Mal in der über 400-jährigen Geschichte des traditionellen Heimatfestes.

