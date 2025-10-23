Nach Neubau: Memminger Lidl-Filiale in der Woringer Straße öffnet wieder ihre Türen

Im Februar rollten die Abrissbagger an und machten die alte Lidl-Filiale in der Woringer Straße in Memmingen dem Erdboden gleich. An ihrer Stelle ist ein Neubau entstanden, der sich moderner und mit einer größeren Verkaufsfläche präsentiert. Nach der Eröffnung am Donnerstag, 23. Oktober, um 7 Uhr können sich die Kundinnen und Kunden einen ersten Eindruck davon machen.
Discounter in Memmingen
