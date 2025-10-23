Icon Menü
Lidl-Filiale im Süden von Memmingen: Das ist nach dem Neubau anders im Discounter-Markt in der Woringer Straße

Discounter in Memmingen

Nach Neubau: Memminger Lidl-Filiale in der Woringer Straße öffnet wieder ihre Türen

Im Februar rollten beim Markt in der Woringer Straße die Abrissbagger an. Nun wird die neu gebaute Filiale eröffnet. Welche Veränderungen es gibt.
Von Brigitte Hefele-Beitlich und Verena Kaulfersch
    Im Februar war der alte Lidl-Markt in der Woringer Straße abgerissen worden, nun öffnet die neu gebaute Filiale ihre Türen.
    Im Februar war der alte Lidl-Markt in der Woringer Straße abgerissen worden, nun öffnet die neu gebaute Filiale ihre Türen. Foto: Uwe Hirt

    Im Februar rollten die Abrissbagger an und machten die alte Lidl-Filiale in der Woringer Straße in Memmingen dem Erdboden gleich. An ihrer Stelle ist ein Neubau entstanden, der sich moderner und mit einer größeren Verkaufsfläche präsentiert. Nach der Eröffnung am Donnerstag, 23. Oktober, um 7 Uhr können sich die Kundinnen und Kunden einen ersten Eindruck davon machen.

