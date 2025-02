Unbekannte rufen rechte Parolen in der Bahnhofsunterführung

Am Sonntagabend haben in Memmingen drei unbekannte Männer rechtsextreme Parolen in der Bahnhofsunterführung gerufen. Laut der Polizei passierte das gegen 19 Uhr.

Zeuge gibt Beschreibung der Täter ab

Ein Passant hatte drei Personen gemeldet, die verfassungsfeindliche Parolen riefen. Als die Polizeistreife vor Ort war, traf sie die Täter allerdings nicht mehr an.

Der Zeuge gab an, dass es sich um drei Männer im Alter von 50 Jahren handeln soll. Sie hatten Bierflaschen dabei und waren wohl alkoholisiert. Von den dreien trug einer eine Mütze, die anderen beiden hatten Glatzen.

Jetzt ermittelt die Polizei Memmingen wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen und bittet unter der Telefonnummer 08331/1000 um Mithilfe aus der Bevölkerung.