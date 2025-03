Warum dieser Memminger seinen Führerschein freiwillig abgegeben hat

64 Jahre lang besaß Josef Milz einen Führerschein und fuhr mit dem Auto. „Und das ohne Unfall“, wie der 88-jährige Memminger betont. Doch Anfang 2024 wäre es beinahe so weit gewesen. An einer Kreuzung im Stadtgebiet habe er sich nur auf die Ampel konzentriert und dabei einen Fußgänger zunächst nicht gesehen, der über die Straße gehen wollte, erinnert er sich. Zwar sei letztendlich niemand zu Schaden gekommen. Doch Josef Milz zog die Konsequenz. „Bevor doch einmal etwas passiert“, wie er anfügt. In einem Zeitungsbericht hatte er von einem damals recht neuen Angebot gelesen, dass Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren ihren Führerschein gegen eine Jahreskarte des Verkehrsverbunds Mittelschwaben (VVM) eintauschen können. Nach kurzer Überlegung wagte er schließlich diesen Schritt.

