Traktor-Demo am Samstag in Memmingen - Parkplätze und Straßen gesperrt

Autofahrer, Busfahrgäste und andere Verkehrsteilnehmer müssen in Memmingen am Samstag, 29. März, in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr mit Einschränkungen rechnen. Grund ist eine Veranstaltung zum Thema „Bauernproteste damals und heute“, die das Jubiläum „500 Jahre Zwölf Artikel“ aufgreift und bei der auch eine Traktor-Demo geplant ist. Veranstalter sind die Initiative „Hand in Hand“ und Katrin Wassermann.

Programm mit Reden und Traktor-Umzug am 29. März in Memmingen

Nach Angaben der Veranstalter ist ein Programm von 13 bis 17 Uhr am Weinmarkt in Memmingen geplant. Redner aus verschiedenen Bereichen werden demnach zum Thema „Bauernproteste damals und heute“ und über Freiheitsrechte sprechen. Ab etwa 15 Uhr sollen sich eine Luftballonaktion und ein Umzug durch die Stadt mit Traktoren, Handwerkern und Spaziergängern anschließen.

Im Vorfeld wird mit bis zu 500 Menschen und etwa 300 Fahrzeugen bei der Demonstration gerechnet.

Einschränkungen für Autofahrer und ÖPNV-Angebot in der Innenstadt

Wie die Stadt Memmingen mitteilt, ist im Zuge der Veranstaltung mit Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen. Sie betreffen unter anderem die Möglichkeiten für das Parken in der Innenstadt: So sind ab 10 Uhr der Hallhof sowie die Parkplätze entlang der Maximilianstraße, der Kalchstraße und der Kuttelgasse gesperrt.

Veranstaltung in Memmingen: Straße wird gesperrt, bei Buslinien entfallen Halte

Kein Durchkommen gibt es für Autofahrer ab 11 Uhr in der Maximilianstraße: Sie ist ab dieser Uhrzeit für den Individualverkehr gesperrt. Wer mit dem Bus fahren möchte, muss ebenso Änderungen beachten, die ab diesem Zeitpunkt im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gelten: Es entfallen die Haltestellen am Weinmarkt und am Schweizerberg.

Traktor-Demo am 29. März: Bei Busfahrplänen mit Abweichungen rechnen

Durch die Versammlung kann es nach Mitteilung der Stadt Memmingen bis voraussichtlich 18 Uhr in der Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen im ÖPNV kommen.

Eine fahrplangerechte Bedienung der Haltestellen im Stadtgebiet sei in dieser Zeit leider nicht gewährleistet. Kurzfristige Verschiebungen in den Abfahrtszeiten sind möglich, und es kann dazu kommen, dass Busse manche Haltestellen gar nicht anfahren können.

Konkretere Angaben zu den Einschränkungen lassen sich nach Aussage der Stadt vorab nicht machen.