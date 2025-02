Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A96 - aktuell Vollsperrung bei Erkheim

Am Donnerstagmorgen hat eine Autofahrerin auf der A96 in der Nähe der Anschlussstelle Erkheim in Fahrtrichtung Memmingen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist mit der Mittelleitplanke kollidiert. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, waren außerdem ein weiteres Auto und ein Lkw bei dem Unfall beteiligt.

Unfall auf A96 bei Erkheim mit mehreren Fahrzeugen - Frau schwer verletzt

Die Autofahrerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen und musste von den Rettungskräften befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden ist laut Polizei hoch. Aktuell ist die A96 zwischen Stetten und Erkheim aufgrund des Unfalls gesperrt.

