Neue umstrittene Fußgängerzone in Memmingen: Der autofreie Weinmarkt wird eingeweiht

Exakt 500 Jahre nachdem in der Memminger Kramerzunft das Bauernparlament gegründet wurde, das dann die berühmten „Zwölf Artikel“ verfasste, gingen nicht nur Tausende Bürgerinnen und Bürger auf eine multimediale „Zeitreise 1525“, um dem damaligen Geschehen nachzuspüren (siehe Artikel oben). Offiziell eingeweiht wurde an diesem Abend auch der umgestaltete Weinmarkt, an dem das geschichtsträchtige Gebäude steht – und der nun Fußgängerzone ist. Einen direkten Bezug zur Kramerzunft haben zwei großflächige Sitzgelegenheiten, die jetzt auf dem Weinmarkt stehen.

