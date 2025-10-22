Volleyball: Die Frauen des TV Bad Grönenbach gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel

Die Bayernliga-Volleyballerinnen des TV Bad Grönenbach haben auch ihr zweites Spiel in der neuen Saison gewonnen. Nach dem 3:1-Erfolg bei der DJK Augsburg-Hochzoll II (Tabellenletzter) stehen sie auf Rang vier.

Die Frauen des TV Bad Grönenbach (TVBG) zeigten im gesamten Spiel vor allem eine starke Leistung im Block und ein vielseitiges Angriffsspiel. Zu Beginn des ersten Satzes war noch Unsicherheit zu spüren, was sich vor allem in der ungenauen Annahme auswirkte. Im weiteren Verlauf des Durchgangs wurde diese aber zunehmend stabiler und blieb dann über das ganze Spiel hinweg solide.

Vielfältige Grönenbacher Zuspielerin Lena Binder

Das ermöglichte es TVBG-Zuspielerin Lena Binder, alle Angriffspositionen vielfältig zu bedienen und die gegnerische Mannschaft gezielt auszuspielen. Mit ebenso kraftvollen Aufschlägen wie auch Angriffen erspielten sich die Gäste aus dem Unterallgäu einen kleinen Punktevorsprung und hielten diesen bis zum Satzende. Nach dem 25:22 stand es 1:0 für den TVBG.

Im zweiten Satz kamen die erfahrenen Spielerinnen des DJK Augsburg-Hochzoll II zunehmend ins Spiel und stellten sich gut auf die Unterallgäuerinnen ein. Deren Spielaktionen wurden zu durchsichtig für die Gegnerinnen. Diese richteten sich in der Abwehr gut aus und hielten sich durch feste Angriffsschläge im Spiel.

Bad Grönenbachs Kapitänin Katrin Thoiss übt Kritik

Bad Grönenbachs Kapitänin Katrin Thoiss bezeichnete das Engagement der Mannschaft in dieser Phase später als „nicht konsequent und zielstrebig genug, um einen Sieg erzielen zu wollen“. Der zweite Satz ging deshalb mit 25:20 an die Augsburgerinnen.

Doch die Bad Grönenbacherinnen hatten ihr Ziel weiter vor Augen. Im dritten Satz lief es wieder besser. Dank neuer Willens- und Durchschlagskraft bauten die Bad Grönenbacher Spielerinnen einen von Anfang an großen Vorsprung auf bis bis zu zehn Punkte aus.

Überlegte Angriffe von Diagonalspielerin Tamara Schellenberg

Vor allem Diagonalspielerin Tamara Schellenberg kam dabei so richtig in Fahrt und brachte durch ihre kräftigen, aber auch überlegten Angriffe die Gegnerinnen ins Schwitzen. Diese Dominanz behielt das Unterallgäuer Team bis zum Ende des Satzes bei und entschied diesen mit 25:11 Punkten deutlich zu seinen Gunsten.

Der vierte Satz war dann wieder ausgeglichener. Die Spielerinnen des DJK Augsburg-Hochzoll II machten gute Punkte über die Mitte und zeigten sich wieder aktiver in der Abwehr. Dennoch schienen sie gegen Ende des Satzes kraftloser zu werden. Wieder einmal zahlten sich die langen und intensiven Trainingseinheiten von Trainerin Sibylle Schellenberg aus, denn die Leistung der Bad Grönenbacher Spielerinnen ließ nicht nach.

Am Sonntag spielt Bad Grönenbach zuhause

Mit 25:20 Punkten beendete die Gastmannschaft den Satz und entschied das Spiel mit einem Endstand von 3:1 Sätzen zu ihren Gunsten.

Weiter geht es für den TV Bad Grönenbach am Sonntag zuhause gegen den MTV 1881 Ingolstadt. Das Spiel gegen den Tabellendritten beginnt um 14 Uhr. Weitere Infos gibt’s im Internet unter der Adresse https://volleyball.turnverein-bad-groenenbach.de/mannschaften/damen/

(mit tas)