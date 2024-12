Brandruine in Markt Rettenbach wird abgerissen

Seit fast zwei Jahren steht am Marktplatz von Markt Rettenbach eine Brandruine. Als am 29. Januar 2023 gegen 16.30 Uhr die Feuerwehren ausrücken mussten, weil von den Hausnummern 10/12/14 Flammen aus dem Dachgeschoss schlugen, war auch Alfred Notz als Nachbar einer der ersten am Einsatzort. Von einer Pizzeria ging damals das Feuer aus. Seitdem war das Gebäude unbewohnbar. Nun wird das Haus aus dem 19. Jahrhundert abgebrochen.

