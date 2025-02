Neue Wohnungen entstehen am Buxheimer Weiher

Die Pläne für die Umgestaltung von Flächen beim großen Buxheimer Weiher schreiten voran. So wird laut Bürgermeister Wolfgang Schmidt gerade intensiv an der Aufstellung des betreffenden Bebauungsplans gearbeitet. Ziel des Großprojekts, das die Gemeinde zusammen mit einem Investor und in Absprache mit den dortigen Grundeigentümern angeht, ist eine Aufwertung des Naherholungsgebiets rund um den Weiher. Der fertige Bebauungsplanentwurf soll Ende April, Anfang Mai im Gemeinderat vorgestellt werden. Einen Vorgeschmack auf die Planung gab Rathauschef Schmidt im Gespräch mit unserer Redaktion.

