Das ist beim Weihnachtsmarkt in Memmingen 2024 geboten

Die Adventszeit rückt näher und mit ihr die Weihnachtsmärkte im Allgäu. In Memmingen heißt der Weihnachtsmarkt auch 2024 offiziell " Memminger Christkindlesmarkt". Hier finden Sie die wichtigsten Neuigkeiten zu Ständen, Termin, Öffnungszeiten, Programm und mehr.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Memmingen 2024 statt?

Der Weihnachtsmarkt in Memmingen startet pünktlich zum ersten Adventswochenende und geht vom 29. November bis zum 22. Dezember 2024. Er findet wie gewohnt auf dem Memminger Marktplatz nahe Rathaus und Großzunft statt. (Hier finden Sie die Termine für alle Weihnachtsmärkte im Allgäu)

Öffnungszeiten: Wann ist der Weihnachtsmarkt in Memmingen 2024 geöffnet?

Die Öffnungszeiten für den Weihnachtsmarkt in Memmingen sehen 2024 laut Tourismus Memmingen wie folgt aus:

am Eröffnungstag: 16 bis 21 Uhr

Montag bis Donnerstag: 11 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 21 Uhr

Sonntag: 12 bis 20 Uhr

Am 29. November 2024 wird der Christkindlesmarkt in Memmingen von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher und dem Christkind eröffnet. Eine Sonderregelung gilt am Sonntag, 1. Dezember: Da hat der Christkindlesmarkt im Rahmen von "Einkaufen im Lichterglanz" bis 23 Uhr geöffnet. Laut Website der Stadt Memmingen ist außerdem am 29. November von 11 bis 23 Uhr lange Einkaufsnacht in Memmingen.

Stände und Programm beim Weihnachtsmarkt Memmingen 2024

Rund 30 Stände bieten auf dem Christkindlesmarkt Memmingen ihre Waren an, darunter Essen und Getränke, aber auch Geschenkartikel. An den Wochenenden verteilt der Nikolaus kleine Geschenke an die Kinder und das Christkind erzählt am Samstagnachmittag Märchen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die sogenannte Himmelsstube, ein beheiztes Zelt, in dem man sich auf die Adventszeit einstimmen kann.

Die schönsten Fotos und Bilder vom Memminger Weihnachtsmarkt aus dem Jahr 2023 finden Sie hier:

Icon Galerie 23 Bilder Der Christkindlesmarkt 2023 in Memmingen ist eröffnet - mit einer Friedensbotschaft vom Christkind.

Wer schon früher in Weihnachtsstimmung ist, kann den Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg in der gleichnamigen nahegelegenen Gemeinde besuchen. Dieser ist an zwei Wochenenden im November geöffnet. Alle Informationen gibt es hier.