Beim Weihnachtsmarkt in Ottobeuren gibt es wieder eine Nacht der Lichter

An zwei Tagen steht die Unterallgäuer Gemeinde Ottobeuren ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit. Mit Blick auf die bekannte Ottobeurer Basilika gibt es ein umfangreiches adventliches Angebot.

Steckbrief: Das ist der Weihnachtsmarkt in Ottobeuren

Name: Weihnachtsmarkt Ottobeuren

Ort: Marktplatz Ottobeuren

Termin: 07.12. bis 08.12.2024

Umfang: 21 Marktstände, buntes Programm, Nacht der Lichter am Sonntag

Wann und wo findet der Weihnachtsmarkt in Ottobeuren statt?

Der Weihnachtsmarkt in Ottobeuren findet auf dem Marktplatz statt. Die genauen Öffnungszeiten lauten:

Samstag, 7. Dezember von 15 bis 21 Uhr

Sonntag, 8. Dezember von 13 bis 20 Uhr

Das ist auf dem Weihnachtsmarkt in Ottobeuren geboten

Weihnachtliche Hütten, stimmungsvolle Programmpunkte und dazu Glühweinduft und Lichterzauber. Wer am Wochenende den Ottobeurer Weihnachtsmarkt im Unterallgäu besucht, der findet an 21 Ständen kulinarische Angebote, passende Weihnachtsdeko und so manche Geschenkidee. Abgerundet wird der Weihnachtsmarkt in Ottobeuren von einem passenden Programm.

Welche Programmpunkte sind auf dem Ottobeurer Weihnachtsmarkt geplant?

Rund um den Ottobeurer Weihnachtsmarkt gibt es dieses Rahmenprogramm:

Samstag, 07.12

15 Uhr: Weihnachtspuppentheater „Das wertvolle Geschenk“ im Haus des Gastes

16 Uhr: Weihnachtsspiel mit Flötengruppe

16.30 Uhr: Besuch vom Nikolaus

17.30 Uhr: Alphornbläser

18.30 Uhr: Zitherkonzert zum Advent mit weihnachtlichen Geschichten im Haus des Gastes

19 Uhr: Tanzzauber durch den Schnee

19.30 Uhr: Weihnachtsspiel mit Flötengruppe

Sonntag, 08.12

14 Uhr: Weihnachtsspiel mit Flötengruppe

15 Uhr: Weihnachtspuppentheater „Das wertvolle Geschenk“ im Haus des Gastes

16 Uhr: Bügelverschluss

17.15 Uhr: Vororchester

17.45 Uhr: Besuch vom Nikolaus

18 Uhr: Weihnachtsspiel mit Flötengruppe

18.30 Uhr: Zitherkonzert zum Advent mit weihnachtlichen Geschichten im Haus des Gastes

19 Uhr: Tanzzauber durch den Schnee

Weihnachtsmarkt in Ottobeuren: Das Highlight am Sonntag

Unter dem Titel „Lightfever“ findet am Sonntag zudem die Nacht der Lichter in der Basilika Ottobeuren statt. Besucher können hier in eine besinnliche Adventsstimmung eintauchen, denn die gesamte Kirche wird an diesem Tag nur von Kerzenlicht erhellt. Die Nacht der Lichter findet von 15.30 bis 20 Uhr statt.

