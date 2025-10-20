Bezahlbares Wohnen in Memmingen Bis zu 100 Wohnungen könnten auf Gelände nahe Bahnlinie und Memminger Ach entstehen

Für ein Konzept zur Schaffung von sozialem Wohnraum gibt es im städtischen Gestaltungsbeirat viel Zuspruch. Aktuell wird das Gelände aber noch anders genutzt.