Wohnbau in Memmingen: Bis zu 100 Wohnungen könnten bei einem Konzept entstehen, das auf Modulbauweise setzt

Bezahlbares Wohnen in Memmingen

Bis zu 100 Wohnungen könnten auf Gelände nahe Bahnlinie und Memminger Ach entstehen

Für ein Konzept zur Schaffung von sozialem Wohnraum gibt es im städtischen Gestaltungsbeirat viel Zuspruch. Aktuell wird das Gelände aber noch anders genutzt.
Von Verena Kaulfersch/Redaktion Allgäuer Zeitung
    Im Osten von Memmingen könnten Wohngebäude in Modulbauweise entstehen. Einen Eindruck vermittelt diese Visualisierung zum Konzept „Stammhaus Wohnen Fix“: Sie zeigt die drei Gebäude mit der Memminger Ach im Vordergrund. Foto: Geiger Gruppe und Steinhoff Haehnel Architekten

    Zwischen 70 und 100 Wohnungen könnten auf einem Grundstück entstehen, das derzeit noch von den Memminger Stadtwerken genutzt wird. Das Bauunternehmen Geiger als potenzieller Interessent setzt auf Modulbauweise, hat erste Pläne ausgearbeitet und diese mit einer informellen Anfrage bei der Stadt eingereicht. Positives Echo dafür gab es laut einer Mitteilung der städtischen Pressestelle in der jüngsten Sitzung des Gestaltungsbeirats.

