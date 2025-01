Eishockey-Oberliga: Der ECDC Memmingen gewinnt auswärts gegen Höchstadt

Nach einem engen Spiel hat sich der ECDC Memmingen drei Punkte gegen den Höchstadter EC gesichert. Mit 4:3 gewann das Team gegen die Panzerechsen und belegt damit wieder Tabellenplatz drei in der Eishockey-Oberliga. Am Freitag kommt es ab 20 Uhr zum Topspiel gegen den Spitzenreiter aus Heilbronn. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

ECDC Memmingen hat Mitte des ersten Drittels alles im Griff

Mit nahezu unverändertem Kader starteten die Indians in ihr Auswärtsspiel am Aischgrund. Lediglich Louis Eisenhut rückte als Back-up von Basti Flott Kucis nach. Somit mussten die Rot-Weißen erneut auf Ettwein, Olmstead und Fabian verzichten. Der ECDC kam dennoch gut in die Partie und ging früh in Führung. Tobi Meier bediente Jayden Schubert, der zum 1:0 traf. Kurz darauf erhöhten die Indianer durch ein Tor von Matej Pekr auf 2:0. Bis zur Mitte des ersten Drittels hatten die Memminger alles im Griff, dann verkürzten die Hausherren quasi aus dem Nichts. Jake Fardoe brachte die Scheibe zum 1:2 für den Höchstadter EC im Gehäuse unter. Mit diesem Zwischenstand ging es in die erste Pause.

Höchstadt gleicht in Überzahl aus

Im zweiten Drittel starteten die Indianer nicht gut. In Überzahl konnten die Panzerechsen, erneut durch Jake Fardoe, zum 2:2 ausgleichen. Es blieb ein Drittel auf Augenhöhe, mit Chancen auf beiden Seiten. Weitere Treffer fielen jedoch vorerst nicht.

Im letzten Drittel brachte Milan Pfalzer zwei Minuten nach Wiederbeginn den ECDC erneut in Führung. Doch die Alligators schlugen postwendend zurück. Anton Seewald verwertete einen Querpass vor dem Tor zum 3:3.

ECDC-Konkurrent Deggendorf verliert zeitgleich in Heilbronn

Wie bereits im Mitteldrittel schenkten sich beide Teams an diesem Abend nichts. Den Indians wurde zuerst ein Treffer aufgrund eines hohen Stocks aberkannt, ehe Tobi Meier fünf Minuten vor dem Ende das wichtige 4:3 für die Indians erzielte. Es sollte in der Folge nichts mehr passieren, sodass es am Ende beim Auswärtserfolg für Memmingen blieb. Damit klettert das Team von Daniel Huhn auf Tabellenplatz drei, da Konkurrent Deggendorf zeitgleich in Heilbronn verloren hatte.

So geht es für die Memminger Indians weiter

Das nächste Heimspiel gibt es für den ECDC am Freitag. Gegner ist dann der aktuelle Tabellenführer aus Heilbronn. Spielbeginn gegen die Falken ist um 20 Uhr in der Alpha Cooling-Arena. Karten sind bereits online im Vorverkauf erhältlich, die Indians erwarten eine stattliche Kulisse. Am Sonntag geht es dann für die Memminger zu den Tölzer Löwen. Spielbeginn ist 18 Uhr.