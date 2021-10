Ein letzter Veteran des Weltkriegs ist noch dabei

Würdige Feier in der Pfarrkirche St. Andreas, am Kriegerdenkmal und im Bärensaal

Der Toten und Opfer der Weltkriege haben am Volkstrauertag der Markt Nesselwang sowie die Krieger- und Soldatenkameradschaft gedacht. Aufgrund der Renovierungsarbeiten am Kirchturm fand die kirchliche Feier mit Pater Robin und der Harmoniemusik, dem Kirchenchor und dem Männergesangverein in der Pfarrkirche Sankt Andreas statt. Danach wurden am Kriegerdenkmal Kränze des Marktes, der Krieger- und Soldatenkameradschaft sowie der Patenkompanie 3. Gebirgslogistik-Bataillon 8 zu den Klängen des Guten Kameraden, der Bayernhymne und der Nationalhymne niedergelegt.

Anschließend zog man getreu dem alten Brauch, angeführt von der Harmoniemusik mit den Vertretern des Marktgemeinderates und den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine in den Bärensaal. Dort fand der Jahrestag der Krieger- und Soldatenkameradschaft verbunden mit der Jahresversammlung statt. Vorsitzender Christian Mühlegg-Greis dankte allen Teilnehmern für die würdige Gestaltung des Volkstrauertages. Ein besonderer Gruß galt dem letzten anwesenden Veteranen des 2. Weltkrieges Willi Kovarik. Kassier Thomas Huber erläuterte die Kassenberichte der Jahre 2018 und 2019. Schriftführer Hans Reffler gab einen Rückblick über das Vereinsgeschehen des vergangenen Jahres. Er kündigte an, bei den Wahlen im Jahre 2020 nicht mehr zu kandidieren.

Nach Ablauf der harmonisch verlaufenen Versammlung spielte die Harmoniemusik noch einige Märsche und wie jedes Jahr zum Schluss den Nesselwanger Marsch.