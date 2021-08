Immer mehr Orte wollen weniger Plakate

Wahlwerbung Reklame für Kandidaten ist in Oberstdorf, Oberstaufen und Immenstadt nur an Stellwänden erlaubt. Kemptener Stadträte wollen nachjustieren. Das soll Ortsbild und Verkehr schützen. Parteien beklagen Vandalismus

24.08.2021 | Stand: 17:59 Uhr

In manchen Orten darf man überall kleben, in anderen nur auf ausgewiesenen Flächen: Tourismusgemeinden wie Oberstdorf und Oberstaufen haben schon länger den Daumen drauf, wer wann und wo welche Wahlwerbung plakatieren darf. In Immenstadt wird das seit diesem Jahr geregelt. Und auch in Kempten und Durach haben sich Stadt- und Gemeinderäte mit der Plakatflut auseinandergesetzt.

Beobachter sprechen davon, dass die Parteien und Wählervereinigungen noch nie zuvor so viele Plakate aufgestellt haben wie in diesem Jahr. „Wohl nicht nur, weil so viele Parteien wie nie antreten, sondern auch, weil die Digitalisierung heutzutage billige Plakate mit Kandidatenfotos möglich macht“, meint der Kemptener ÖDP-Stadtrat Michael Hofer. In diesem „Hamsterrad“ der Wahlwerbung schließt er seine Partei mit ein. Hofer spricht von einer „optischen Verschandelung“ und fordert, die Plakatierung rechtlich einzuschränken.

„Maßvoll“ sollen die Parteien mit ihrer Wahlwerbung umgehen, heißt es in der Kemptener Satzung. „Als maßvoll wird sie nicht wahrgenommen“, stellte Thomas Hartmann (Grüne) im Stadtrat fest. Von der Verwaltung und seinen Ratskollegen wollte er wissen, wie sie damit umgehen wollen. Baureferent Tim Koemstedt wies die Aufgabe der Regulierung weitgehend von sich. Zwar seien Standorte für die Werbung definiert, damit die Verkehrssicherheit gewahrt bleibe. Doch entfernte Tafeln erlebten ein „wundersames Nachplakatieren“.

Dominik Spitzer (FDP) machte sich dafür stark, nach der Wahl ein Gremium zu bilden, das die aktuelle Satzung überarbeitet – „mit dem Ziel einer Reduzierung“. Sogar Sanktionen sollten dann möglich sein, forderte Alexander Hold (Frei Wähler/ÜP). Etwa gegen die Gruppierungen, die sich nicht an die vorgegebenen Startzeiten hielten. „Wir haben nur noch Straßenzüge vorgefunden, die schon durchplakatiert waren.“ Dafür erntete er freilich parteiübergreifend Gelächter.

In Durach haben sich die im Gemeinderat vertretenen Parteien laut Ordnungsamtsleiter Michael Bühler beim Plakatieren in Absprache selbst eingeschränkt. In Sonthofen ist Wahlwerbung nach Angaben von Ordnungsamtsleiter Walter Wilhelm prinzipiell überall erlaubt, sofern es die Sicherheit nicht beeinträchtigt. Jede Partei dürfe bis zu 60 Plakate aufstellen.

Lesen Sie auch

Hitzige Debatte Warum eine Diskussion über Baumschutz im Stadtrat Sonthofen für Ärger gesorgt hat

Oberstaufen hat bereits im Jahr 2000 eine „Verordnung über öffentliche Anschläge“ erlassen und vor einem Jahr erneuert. Oberstdorf verfügt über eine Verordnung aus dem Jahr 2009. Beide Marktgemeinden – mit zusammen mehr als vier Millionen Gästeübernachtungen pro Jahr – begründen ihre Erlässe mit dem Schutz des Orts- und Landschaftsbildes.

Auch Immenstadt hat Anfang des Jahres vor der heißen Phase des Kommunal-Wahlkampfs die Plakatflut eingedämmt. Nun dürfen Parteien ihre Banner nur an Stellwänden festmachen, die der Bauhof errichtet hat. Das habe auch mit der Sicherheit im Straßenverkehr zu tun, stellt Betriebshofleiter Norbert Reggel fest. Die Werbung dürfe Autofahrer nicht ablenken. Deshalb habe der Bauhof in diesem Jahr bereits zweimal Plakatständer vom Mittelstreifen zwischen Fahrbahnen entfernt. Wenn Kinder die Straße auf dem Weg zur Schule überqueren, seien sie hinter den Plakaten kaum sichtbar.

Aus ähnlichen Gründen hat sich der Kemptener Johann Mahl an mehrere Landtagsabgeordnete und staatliche Stellen gewandt. „An der innerstädtischen B 12 und B 19 in Kempten hängen die Wahlplakate über weite Abschnitte nahezu an jedem Laternenmasten. Für mich ist so etwas unverantwortlich“, argumentiert er. Eine Antwort hat er bislang nicht erhalten.

Das Bürgerbündnis Oberallgäu hat laut Landratskandidat Peter Rist bewusst auf Plakate verzichtet – um finanziell unabhängig zu bleiben und aus ästhetischen Gründen. Andere Parteien und Wählergruppen haben mit Vandalismus zu kämpfen. So wurden Plakate der Unabhängige Liste in Burgberg, der AfD in Kempten sowie der Grünen und des Bürgermeisterkandidaten Klaus King in Oberstdorf entfernt oder beschädigt. Die Polizei spricht in den meisten der zielgerichteten Fälle von politisch motivierten Taten.