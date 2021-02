Zweiter Corona-Fall im Allgäu bestätigt

Die Partnerin des erkrankten Mitarbeiters eines Ostallgäuer Unternehmens ist ebenfalls infiziert.

Das Landratsamt Ostallgäu hat einen zweiten Coronavirus-Fall bestätigt. Bei der positiv getesteten Frau handelt es sich um die Partnerin des infizierten Mitarbeiters des Unternehmens DMG Mori in Pfronten. Die 33-Jährige blieb schon mit ihrem Partner in häuslicher Isolation, als dieser Symptome einer Erkrankung zeigte. Heute sollen nach Angaben von Pressesprecher Thomas Brandl etwa 15 bis 20 weitere Personen getestet werden, die mit dem Erkrankten in engerem Kontakt standen und für die ein relevantes Infektionsrisiko besteht.

Bürgermeisterin Michaela Waldmann setzt ungeachtet der beiden Coronafälle darauf, das Gemeindeleben, ohne Beeinträchtigung weiterlaufen zu lassen. Die kommunalen Einrichtungen Hallenbad, Eisstadion und Tennishalle bleiben demnach geöffnet, lediglich Reinigung und Desinfektion würden intensiviert. Auch Veranstaltungen sollen wie gewohnt stattfinden.

„Jetzt ist Besonnenheit wichtig, nicht Hysterie“, sagt Waldmann. Dass ein Kindergarten in der Gemeinde bis Mittwoch geschlossen habe, liege an regulären Krankheitsfällen beim Personal. In der Grundschule seien gestern etwa 20 Buben und Mädchen nicht erschienen. Geplante Unterrichtsausfälle gebe es aber nicht, auch nicht in der Mittelschule. Wie die Situation gestern in anderen Allgäuer Bereichen aussah:

Seit gestern erfüllt auch ein Labor in Ravensburg die Voraussetzungen, Corona-Tests auszuwerten. Das bedeutet kürzere Transportzeiten und schneller Ergebnisse. Bislang wurden Tests, die etwa an Oberallgäuer Kliniken durchgeführt wurden, an ein Labor in Karlsruhe geschickt. Ein halber Tag müsse laut Oberallgäuer Landrat Anton Klotz dennoch bis zum Erhalt der Ergebnisse eingeplant werden. Tests, die an Gesundheitsämtern durchgeführt werden, werden ins Labor des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittel (LGL) nahe München gebracht.

„Der Schulbetrieb ist ganz normal angelaufen“, sagt Elisabeth Fuß, Schulamtsdirektorin der Schulämter für Memmingen und das Unterallgäu. Eine Lehrerin sei zu Hause geblieben. Eine Mutter sei gebeten worden, ihr Kind wieder abzuholen, weil es in den Ferien in einem Risikogebiet war. Symptome habe es nicht gezeigt. Es seien Infobriefe an die Schulen geschickt worden. Merkblätter gibt es auch im Ostallgäu. Meldungen über Schüler, die vorsichtshalber nicht in den Unterricht gekommen sind, habe es nur vereinzelt gegeben, sagt Schulamtsdirektorin Karin Weikmann.

Nur noch mit Mundschutz und Handschuhen kontrollieren Beamte der Bundespolizei Busse aus den Risikogebieten in Italien. „Ansonsten gelten bei uns die normalen Hygienemaßnahmen“, sagte Thomas Mayrhans von der Bundespolizei-Inspektion Kempten. Dazu gehöre beispielsweise das Händewaschen. Die Beamten der Landespolizei kommen rund um das Virus nur zum Einsatz, wenn sie von den Gesundheitsbehörden um Amtshilfe gebeten werden – dies war laut Sprecher Holger Stabik kürzlich bei der Schülergruppe aus Aachen der Fall, die wegen eines Verdachtsfalls zum Wenden gezwungen und ab dem A 7-Grenztunnel zurück in die Heimat gelotst wurde.

„Es ist erstaunlich ruhig in der Praxis“, sagt Dr. Philipp Becker, Kemptener Bezirksdelegierter des Bayerischen Hausärzteverbands. Dies führt er darauf zurück, dass Menschen mit leichten Erkältungssymptomen der Empfehlung folgen, möglichst daheim zu bleiben und sich dort auszukurieren. Wer aktuell in Risikogebieten unterwegs war oder Kontakt zu jemanden mit einer nachgewiesenen Infektion hatte, könne den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) unter der Telefonnummer 116 117 anrufen. Die KVB schicke dann Ärzte zu diesen Patienten nach Hause, um sie dort zu testen. Bei Hausärzten ist das meistens nicht möglich, erklärt Becker. „Für jeden Test braucht man jeweils eine komplette Schutzausrüstung. Diese wird momentan aber nicht gestellt.“ Um etwaige Infektionen zu vermeiden, können Beckers Patienten beispielsweise Wiederholungsrezepte außerhalb der Sprechzeiten abholen.

Ein Konzern mit weltweiten Verbindungen ist der Traktoren-Hersteller AGCO/Fendt in Marktoberdorf. Die Geschäftsführung ist für alle AGCO-Standorte und rund 6000 Mitarbeiter verantwortlich. Aktuell ist kein Erkrankungsfall bekannt. Es gibt Verhaltenshinweise zum Schutz der Gesundheit und zum Verhalten im Verdachtsfall. Zu den Sofortmaßnahmen gehören Reiseverbote in bekannte Erkrankungsgebiete und verstärkte Vorkehrungen im Bereich Hygiene. Darüber hinaus werden alle Mitarbeiter über interne Kommunikationskanäle zu den Themen Virusübertragung, Inkubationszeit, Symptome und Verhaltenshinweise informiert. „Derzeit gibt es keine Lieferengpässe bei der Teileversorgung. Deshalb läuft die Produktion planmäßig“, sagt Pressesprecher Sepp Nuscheler.

Das Unternehmen sei „umfassend auf eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland vorbereitet“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Aus aktuellem Anlass sei das Reinigungspersonal nochmals darauf hingewiesen worden, Seifen-und Desinfektionsmittelspender in den Zugtoiletten regelmäßig aufzufüllen. Im Fernverkehr gelte ein „Reinigungsintervall von maximal vier Stunden“. Kunden, die ihre Reise in ein italienisches Risikogebiet nicht mehr antreten wollen, können ihren Fahrschein kostenfrei erstatten lassen. Gleiches gilt für Fahrgäste, bei denen der Reiseanlass aufgrund des Coronavirus entfällt, etwa wenn eine Messe ausfällt.

An den Landratsämtern, die eigens Corona-Hotlines eingerichtet haben, laufen die Telefone heiß. Drei Stunden Telefonservice waren am Samstag und Sonntag im Oberallgäu (08321/612520) angedacht. Die Mitarbeiter seien aber jeweils den ganzen Tag vor Ort gewesen und hätten Fragen beantwortet, sagt Sprecherin Brigitte Klöpf. Die meisten Anfragen kamen von Reiserückkehrern aus Norditalien, außerdem von Personen, die grippeähnliche Symptome zeigen. Auch im Ostallgäu (08342/911623) klingeln die Telefone durchgehend. Unter anderem holen Bürger, Unternehmer, Kindergärten und Mediziner Infos und Ratschläge ein.

Die Gemeinde Pfronten hat gestern ein Infotelefon eingerichtet, um Bürgern bei „kleinen Nöten und Unsicherheiten“ zu helfen, wie Rathauschefin Waldmann sagt. Eine Mitarbeiterin ist von 8.30 bis 16 Uhr unter 0 83 63/ 69863 erreichbar.