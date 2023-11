Zwei Verdächtige nach Böllerwurf im FCA-Stadion in U-Haft

Nach dem Böllerwurf im Stadion des FC Augsburg während der Partie gegen Hoffenheim sitzen die Verdächtigen in U-Haft. Die Zahl der Verletzten ist gestiegen.

13.11.2023 | Stand: 15:19 Uhr

Nachdem ein lauter Knall am Samstagnachmittag im Augsburger Stadion während der Partie zwischen dem FC Augsburg und der TSG 1899 Hoffenheim für viel Aufsehen gesorgt hat, hat die Polizei am Montagvormittag weitere Informationen veröffentlicht.

Inzwischen sei die Zahl der Verletzten auf insgesamt 13 Personen gestiegen, heißt es vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. Unter den Verletzten befinden sich auch Kinder und Jugendliche, nach Informationen unserer Redaktion wurden unter anderem eine Zwölfjährige und eine 17-Jährige verletzt.

Böllerexplosion bei FCA gegen TSG Hoffenheim: Zwei 28-Jährige in U-Haft

Die beiden Verdächtigen, die mit dem Böllerwurf in Verbindung gebracht werden, sitzen inzwischen in Untersuchungshaft . Die Ermittlungsrichter haben diese auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei 28-jährige Männer aus Göppingen. In der 57. Spielminute war beim Spielstand von 1:1 war ein Böller im Auswärtsfanblock gelandet, der mit einem extrem lauten Knall expoldierte. Das Spiel wurde erst nach einer siebenminütigen Unterbrechung fortgesetzt, auf der Tribüne waren Sanitäter und Polizei im Einsatz.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Sie bittet Personen, die durch den Knall im Stadion verletzt wurden, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. Damit sind laut Polizei auch Personen gemeint, die sich nach dem Vorfall im Stadionbereich behandeln ließen, aber dabei keinen direkten Kontakt mit der Polizei hatten. (AZ)