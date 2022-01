Nachnutzung von Hallenbad-Areal in Lechbruck weiter Thema

Um auszuloten, was denkbar wäre, sucht die Gemeinde Gespräch mit ehemaliger Bürgerinitiative. Diese aber lehnt ab.

10.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Vor etwa einem Jahr hat es in Lechbruck viele Diskussionen wegen eines Hotels am Oberen Lechsee gegeben. Am Ende lehnte eine Mehrheit der Bevölkerung das Projekt bei einem Bürgerentscheid ab (wir berichteten mehrfach). Eine Nachnutzung des Baugeländes, auf dem das marode Hallenbad und eine alte Tennishalle stehen, ist aber nicht vom Tisch. Daher suchte der Lechbrucker Bürgermeister Werner Moll das Gespräch mit den Initiatoren der damaligen Bürgerinitiative (BI), die den Bürgerentscheid auf den Weg gebracht hatte. Das teilten die Initiatoren kürzlich in einer E-Mail ihren ehemaligen Mitstreitern mit und Moll bestätigte es auf Nachfrage unserer Zeitung.