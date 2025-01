Selbstbestimmt und nachhaltig

Nachhaltigkeit – ein Schlagwort das immer höhere Wellen in der Gesellschaft schlägt. Da ist es nur ganz „natürlich“, dass man in immer mehr Bereichen „natürlicher“ denkt und handelt. Dieser Trend zeichnet sich inzwischen ebenfalls deutlich in der Arbeitswelt der Bestatterinnen und Bestatter ab. Wir unterhalten uns mit der Bestattermeisterin Katharina Ettmüller-Hummel von den „Allgäu Bestattern“.

Statistisch gesehen nahm die Anzahl an der klassischen Sargbestattung über die letzten zehn Jahre zugunsten der Urnenbestattung immer mehr ab. So ließen sich 2012 noch mehr als jeder Dritte in Deutschland in einem Sarg bestatten. 2020 fiel die Zahl dann das erste Mal unter die 25-Prozent-Marke. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

Eine gesunde Welt hinterlassen

„Vor zehn Jahren war das für die meisten Menschen noch gar kein Thema. Aber wir merken immer mehr, wie die Menschen sich dafür wirklich interessieren. Sie fragen gezielt, ob Urne oder Sarg nachhaltig produziert wurden oder wie schnell sich diese abbauen. Auch inwieweit der Boden belastet wird, ist für die Menschen heute wichtiger.“ Und der Gedanke an sich ist nur verständlich. Wer möchte nicht den kommenden Generationen eine gesunde Welt hinterlassen? Und so spielen Materialien, Zersetzungsdauer und Rückstände eine wesentlich größere Rolle, als es noch früher der Fall war. „Wir arbeiten heute fast ausschließlich mit nachhaltigen Materialien. Den Menschen ist die Nachhaltigkeit der eigenen Bestattung wirklich wichtig geworden.“



Und entsprechend der Nachfrage nach genau diesen Bestattungsmöglichkeiten hat sich der Markt der letzten Jahre angepasst. Doch wie kann eine nachhaltige Bestattung aussehen? Naturschutzbünde raten, auf mehrere Punkte zu achten. Bei den bereits angesprochenen Urnen und Särgen stellt sich nicht nur die Frage, aus was sie bestehen und wie schnell und umweltneutral sie sich zersetzen, sondern auch woher zum Beispiel das Holz kommt spielt eine entscheidende Rolle. Wie in vielen anderen Bereichen gilt es, möglichst regionale Ressourcen zu nutzen, um unnötig lange Transportwege zu vermeiden. So verringert man aktiv den CO₂-Abdruck. Gleichzeitig ist das illegale Abholzen von unter anderem Regenwäldern ein großes Problem des internationalen Holzhandels. Deswegen solle man auf Tropenholz wenn möglich verzichten und sich lieber an regional verfügbare Holzarten halten. Gleiches gilt für den Grabstein, wo neben den umwelttechnischen Fragen gerade die Arbeitsbedingungen in den Mienen häufig ein Problem sind, wenn man Steine aus Schwellenländern wählt.



Momentan noch Zukunftsmusik aber im Bundesland Schleswig-Holstein eine bereits getestete Bestattungsmöglichkeit ist die sogenannte Reerdigung. Diese könnte in den kommenden Jahrzehnten eine weitere nachhaltige Alternative zu den beiden klassischen Methoden der Urnen- und Sargbestattung darstellen. Bei der Reerdigung wird der Körper des Verstorbenen durch ein bestimmtes Verfahren schneller zersetzt. Das, so der Plan, bereits nach 40 Tagen. In Bayern ist das Verfahren momentan noch untersagt, da man hier Bedenken über mögliche Gesundheitsgefahren für die Bevölkerung hat

Eine andere Bestattungsart hat dagegen in letzter Zeit hier in der Region einen regelrechten Boom erlebt: „Also das Thema Waldbestattung ist wirklich sehr gefragt. Und wenn die Entwicklung weiter geht wie bisher, zeigt sich, dass dies in den nächsten Jahren ein riesiges Thema wird. Das gilt natürlich ebenfalls für andere alternative Bestattungsmöglichkeiten“, weiß unsere Expertin.

Katharina Ettmüller „Den Menschen ist die Nachhaltigkeit der eigenen Bestattung wirklich wichtig."

Neben dem Friedhof

„Neben den Bestattungswäldern sind auch Wiesenbestattungen sehr im Kommen. Also es lässt festhalten: Bestattungen werden in allen Bereichen ‚grüner‘. Das gilt auch für die Grabstelle selbst.“ Viele der alternativen Bestattungsmöglichkeiten bieten „naturnähere“ Ruhestätten. Ein weiterer Vorteil hier ist, dass im Gegensatz zum klassischen Friedhofsgrab kein allzu großer Aufwand mit der Grabpflege verbunden ist. Und dennoch bieten Friedwälder und Co. eine einmalige, ruhige und würdevolle Atmosphäre. „Immer mehr Friedhöfe bieten jetzt gezielt Baumbestattungen an. Gleichzeitig entstehen neue Friedwälder in der Region. Natürlich will niemand das klassische Grab oder die Urnenwand ersetzen. Aber inzwischen gibt es einfach ein wesentlich individuelleres Angebot an Möglichkeiten, als es die letzten Jahrzehnte der Fall war.“



Und das bringt uns zu dem nächsten wichtigen Punkt: Die Individualität und die Selbstbestimmung bei der eigenen Bestattung.