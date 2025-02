WESTEUROPA exklusiv

8 Tage Luxus-Kreuzfahrt vom 20.06.-27.06.2025 mit der MS Deutschland

MS Deutschland – Das schwimmende Grandhotel. Das als ehemalige Traumschiff bekannte Luxusschiff bietet eine gekonnte Mischung aus liebenswerter Geborgenheit und heiterer Gelassenheit. MS Deutschland ist ein echter Klassiker. Machen Sie First-Class-Urlaub im Stil der Zwanziger Jahre. Das gediegene Interieur gibt den prächtigen Rahmen, gefüllt mit dem für Phoenix Reisen so typischen leger-familiären Bordleben. Auf sieben Passagierdecks mit liebevoll gestalteten und detaillierten Elementen der architektonischen Stilrichtungen Klassizismus, Jugendstil und Art Deco fühlt der Gast sich wohl. Wie Sie es von Phoenix Reisen gewohnt sind, erwarten Sie neben den Hauptmahlzeiten das Frühaufsteherfrühstück, die 11:00 Uhr Bouillon, am Nachmittag Kaffee & Tee mit reichhaltigem Angebot an Backwaren sowie der Mitternachtssnack. Die Verpflegung ist optimal. Vollpension: die ausgezeichneten Restaurants bieten Menüwahl (bis zu 5 verschiedene Gerichte täglich) und ausreichend Platz. Das Abendessen findet in zwei verschiedenen Tischzeiten statt . Natürlich sind auch an Bord von MS Deutschland Tischwein und Saft des Tages zum Mittag- und Abendessen inklusive – ganz so wie auf all unseren Phoenix-Hochsee-Schiffen. Die Bibliothek, das Kino sowie Spiel und Spaß runden das Vergnügungsangebot ab. Ein Innen- sowie ein Außen-Pool, Meerblick-Sauna und Fitnessbereich sowie der Spa mit großem Programmangebot stehen für Sie bereit. Das luxuriöse Wellness-SPA mit Massage, Sauna und Fitness bietet pure Entspannung. Auch am Abend kommt keine Langeweile auf. Im wunderschönen Kaisersaal/Showlounge werden allabendlich abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramme geboten. Auf der MS Deutschland werden günstige Nebenkosten die Urlaubskasse schonen. Die Bordsprache ist deutsch!

Reisedokument: für deutsche Gäste Reisepass, mind. 6 Monate bis nach Reiseende gültig.

Hinflug inklusive: der Hinflug mit Hafentransfer München/Frankfurt - Malaga im Reisepreis schon inklusive, Wert 300€ !

Bustransfer: zum Flughafen und von Bremerhaven zurück ab ausgewählten Zustiegen bereits inklusive, Wert 250€ !

Zahlungsart des Reisepreises: Überweisung, EC Karte, Kreditkarte oder Barzahlung. Anzahlung 20%, Rest bis 30 Tage

Bustransfer zum Flughafen & von Bremerhaven zurück bis 28.2.2025

ab/bis Augsburg, Landsberg, Schwabmünchen, Kempten, Memmingen, Kaufbeuren, Türkheim, Heimenkirch, Sonthofen (ab jeweils 4 Personen). Normalpreis Bustransfer 250 € nach Ablauf des Frühbucherdatums. Wir behalten uns in Ausnahmefällen einen Ersatztransfer in alternativen Verkehrsmitteln vor! Bustransfer Einzelleistung fakultativ: Anbieter: Phoenix Reisen Bonn, in organisatorischer Zusammenarbeit mit Holdenried Reisen GmbH, Hans-Pfanner-Str. 11, 88178 Heimenkirch

Sonderpreise bis 31.01.2025 inkl. Flug & Bus !

Kat. Kabinentyp / Deck Normalpreis 11.-27.6.2025 Exklusivreise 20.-27.6.2025 B3 3-Bett innen, bei voller Belegung, 2 Unterbetten und ein Oberbett, Garantie nur 2399,- nur 999,- D2 2-Bett Kabine innen, Glückskabine, ca. 12-15 m² nur 2999,- nur 1299,- E2 E2 2-Bett Kabine innen, Steuermann Deck, ca. 12 m² nur 3099,- nur 1349,- F2 2-Bett Kabine innen, Admirals Deck, ca. 12m² nur 3199,- nur 1399,- I2 2-Bett Glückskabine außen mit Fenster, freie Sicht ca. 13,5-15m² nur 3899,- nur 1699,- K2 2-Bett Kabine außen mit Fenster – Steuermann Deck, freie Sicht, ca. 13,5m² (getr. Betten) nur 3999,- nur 1749,- K+2 2-Bett Kabine außen mit Fenster – Steuermann Deck, freie Sicht, ca. 15m² nur 3999,- nur 1799,- M2 2-Bett Kabine außen mit Fenster – Kapitäns Deck, freie Sicht, ca. 13,5m² (getr. Betten) nur 4099,- nur 1799,- M+2 2-Bett Kabine außen mit Fenster – Kapitäns Deck, freie Sicht, ca. 15m² nur 4099,- nur 1849,- P2 2-Bett Kabine Superior mit frz. Balkon – Kommodore Deck, freie Sicht, ca. 15m² nur 5799,- nur 2599,- S2 2-Bett Junior-Suite mit frz. Balkon – Admirals Deck, freie Sicht, ca. 19m² nur 7999,- nur 3499,- U 2-Bett Suite mit franz. Balkon – Admirals Deck, ca 30m nur 10499,- nur 4599,- V 2-Bett Hochzeits-Suite mit Privat-Balkon – Admirals Deck – ca 45m² nur 11999,- nur 4899,- W 2-Bett Eigner-Suite mit Privat-Balkon – Admirals Deck – ca 45m² nur 12499,- nur 5499,- EZ Termin Termin 20.6.-27.6. G innen 1949,- L außen 2349,- N 2499€ je auf Anfrage ! ab 4199,- ab 1949,-

Irrtum und Änderungen vorbehalten! Kabinenverfügbarkeit unter Vorbehalt! Weitere Kabinenkategorien und Decks auf Anfrage!

Kreuzfahrt - Veranstalter. Phoenix Reisen Bonn, Pfälzer Str. 14, 53111 Bonn.

Bustransfer Anbieter: Einzelleistung, Holdenried Reisen GmbH, Hans-Pfanner-Str. 11, 88178 Heimenkirch

16 Tage Luxus-Kreuzfahrt vom 11.06.-20.06. oder 20.06.-27.06.2025 mit der MS Deutschland Veranstalter Phoenix Reisen GmbH

2025 Hafen an ab Fr 20.06. Busanreise zum Flughafen Flug ab München/Frankfurt nach Malaga-Hafentransfer, Einschiffung 18:00 Straße von Gibraltar - - Sa 21.06. Erholung auf See - - So 22.06. Leixoes/ Portugal 12:00 18:00 Mo 23.06. Erholung auf See - - Di 24.06. Scilly Inseln/ Großbritannien* 12:00 18:00 Mi 25.06. Portland/ Großbritannien 08:00 18:00 Do 26.06. Erholung auf See - - Fr 27.06. Bremerhaven - Rückreise ins Allgäu 09:00 -

*Schiff auf Reede, Ausbooten wetterabhängig. Termin 20.06.-27.06.2025 inkl. Flug ab MUC/FRA nach Malaga. Passagen vorbehaltlich der Wettersituation, behördlicher Vorgaben, Lotsenverfügbarkeit und Kapitänsentscheidung Einschiffung- und Ausschiffungszeit unter Vorbehalt. Die endgültigen Zeiten erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen ca. 10 Tage vor Reisebeginn.

Veranstalter: Phoenix Reisen GmbH, Pfälzer Str. 14, 53111 Bonn Es gelten die AGB und Stornobedingungen des Veranstalters: Rücktrittskosten: Bis 150 Tage vor Reisebeginn 10% des Reisepreises, mindestens € 25,- p. P., bis 90 Tage 20%, bis 30 Tage 35%, bis 22 Tage 50%, bis 15 Tage vorher 60%, bis 1 Tag vor Reisebeginn 85%, am Abreisetag 90% des Reisepreises. Wir raten zur Buchung einer Reiserücktrittskostenversicherung für diese Storno-Kosten!