Wegen einer tödlichen Explosion in Polen trifft sich die Nato am Mittwochmorgen zu einer Krisensitzung. Das teilte ein Nato-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am späten Dienstagabend mit. Unbestätigten Berichte zufolge wurde die Explosion nahe der polnisch-ukrainischen Grenze von Raketen ausgelöst.

dpa

16.11.2022 | Stand: 00:16 Uhr