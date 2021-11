Oberstaufner Tourismuschefin fordert: „Wenn Lockdown, dann gleich“

In Gastronomie, Hotellerie und Tourismus sorgt man sich vor einem Lockdown. Constanze Höfinghoff plädiert für offene Hotels und Lokale ab Weihnachten.

30.11.2021 | Stand: 18:25 Uhr

Für die Gastronomie und Hotellerie ist ein drohender Lockdown das Schreckgespenst schlechthin in diesen Tagen. Angesichts der anhaltend hohen Corona-Inzidenz rechnet auch Oberstaufens Tourismuschefin Constanze Höfinghoff damit, dass es schon bald wieder zu Zwangsschließungen kommen könnte. Doch sagt sie: „Wenn, dann hoffen wir auf einen schnellen Lockdown, damit wir spätestens am 26. Dezember wieder alles offen haben.“

Aktuell seien viele Betriebe ohnehin in einer Pause. Ein fehlendes Weihnachts- und Silvestergeschäft ist ihre größte Befürchtung: „Das darf es uns nicht wieder verhageln.“ Sollte sich die Regierung doch wieder für einen Lockdown entscheiden, „dann bitte jetzt und sofort und vollständig“, sagte Höfinghoff in der Sitzung des Tourismusausschusses des Gemeinderats.

Bürgermeister fordert schnelle Entscheidung

Das unterstrich Bürgermeister Martin Beckel: „Wenn kein Weg am Lockdown vorbeiführt, dann wäre unser Wunsch eine Garantie, dass ab Weihnachten geöffnet sein kann.“ In jedem Fall solle es so schnell wie möglich eine Entscheidung geben. Doch er fürchtet, dass die Information darüber „wieder sehr kurzfristig“ eintreffen werde. Das beklagte auch Höfinghoff: „Wir bekommen leider keinerlei Vorabinfos“.

Auch wenn es einen Lockdown geben sollte: Das Präparieren der Langlaufloipen stellt die Marktgemeinde heuer nicht infrage. Je nach Schneelage soll es erfolgen – „denn die Einheimischen sollen etwas für ihr Immunsystem tun“. Und der Bürgermeister betonte: „Heuer gibt es keine Einschränkungen.“

Saisonstart der Bergbahnen ungewiss

Noch offen ist jedoch, ob die Bergbahnen pünktlich in die Saison starten. Hier gehe es nicht um die Vermeidung von Infektionen, sondern darum, die Krankenhäuser von zusätzlichen Verletzungen von Skifahrern zu entlasten, erklärte Höfinghoff.

Lesen Sie auch

Skifahren Skigebiet an der Zugspitze rüstet sich für die Wintersaison - Start am Freitag

Lesen Sie hier ein Interview mit dem neuen Tourismuschef der Hörnerdörfer, Stephan Köhl.