Überraschung im Unterricht: Österreichs Bundespräsident taucht als Lehrer auf

Eine besondere Abwechslung im Unterricht: An einer Schule in Vorarlberg tauchte jetzt Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen als Lehrer auf.

10.03.2021 | Stand: 12:04 Uhr

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Schüler in Dornbin ( Vorarlberg) überrascht: Der Lehrer hatte laut Medienberichten "eine große Persönlichkeit" für eine Unterrichtsstunde der dritten Klasse des Lehrgangs „Produktmanagement & Future Techs“ an der HTL Dornbirn angekündigt.

Plötzlich taucht Alexander van der Bellen im Unterricht auf

Ein Teil der Schüler saß zu Unterrichtsbeginn im Klassenzimmer, die andere Hälfte wurde coronabedingt per Videostream zugeschaltet. Bis dahin ein ganz normaler Schulalltag. Bis plötzlich in dem Videostream auch Österreichs Bundespräsident auftauchte und die Schüler begrüßte. Die Freude und Überraschung war groß. Laut vol.at waren die Lehrer vorab über alles eingeweiht.

Van der Bellen mimte den Aushilfslehrer, gab eine Stunde lang "Eine Einführung in das, was ein Bundespräsident eigentlich so macht" und bedankte sich am Ende "für die spannende gemeinsame Schulstunde."