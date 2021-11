Lockdown in Österreich: Das müssen Allgäuer bei der Einreise beachten

Österreich ist für drei Wochen im Lockdown. In der Zeit gelten auch für Geimpfte verschärfte Regeln. Zudem muss man bei der Einreise mehrere Dinge beachten.

22.11.2021 | Stand: 13:37 Uhr

Österreich macht erneut dicht: Die Alpenrepublik ist seit Montag, 22. November, in ihrem vierten Lockdown und will dadurch die heftige Corona-Welle brechen. Die Menschen dürfen ihre Wohnung nur noch in Ausnahmefällen verlassen - beispielsweise um Einkäufe des täglichen Bedarfs zu besorgen, zur Arbeit oder zur Schule zu kommen oder zum Arzt zu gehen. Zudem darf man draußen spazierengehen oder joggen ("Ausgänge zur körperlichen und psychischen Erholung") oder seinen "religiösen Grundbedürfnissen" nachkommen.

Der Lockdown ist erst mal für drei Wochen geplant - bis einschließlich Sonntag, 12. Dezember. Für Ungeimpfte gelten auch danach diese harten Regeln.

Lockdown in Österreich: Was ist geschlossen, was bleibt offen?

Außerdem sind in ganz Österreich mindestens für die nächsten drei Wochen Gastronomie, Hotels, Kulturbetriebe, Museen, Kinos und der Einzelhandel geschlossen - geöffnet bleiben dagegen "Geschäfte des täglichen Bedarfs" wie Supermärkte, Drogerien, Zeitungs- Tabakläden oder Apotheken. Auch Schulen sind weiter geöffnet - Eltern ist es allerdings überlassen, ob sie ihre Kinder zum Unterricht schicken. Politiker appellieren, den Nachwuchs wenn möglich zuhause zu betreuen.

FFP2-Maskenpflicht und Abstandsregel einhalten

Eine FFP2-Maskenpflicht gilt in allen öffentlichen und geschlossenen Innenräumen. Auch am Arbeitsplatz gilt die Maskenpflicht wie auch weiterhin die 3G-Regel. Menschen müssen außerdem wieder die Zwei-Meter-Abstands-Regel einhalten.

2G-Plus in Pflegeheimen und Krankenhäusern

Wer Krankenhäuser, Kuranstalten sowie Alten- und Pflegeheime besuchen will, für den gilt die 2G-Plus-Regel: Hinein dürfen nur Geimpfte oder Genesene, die einen negativen PCR-Test vorlegen können. Im Spital ist nur ein Besucher pro Patient und pro Woche erlaubt - ausgenommen sind Kinder und sogenannte Unterstützungsbedürftige. In Pflegeheimen sind zwei Besucher pro Bewohner und pro Tag gestattet.

Skifahren nur für Österreicher mit 2G-Nachweis erlaubt

Eigentlich wollte die Regierung den Skibetrieb während des Lockdowns einstellen. Doch nun sei Skifahren für Österreicher doch möglich, sagte Landesrat Christian Gantner gegenüber den Vorarlberger Nachrichten: Wer eine Seil- oder Zahnradbahn benutzt, muss einen Impf- oder Genesenen-Nachweis (2G) dabei haben sowie in geschlossenen Gondeln und abdeckbaren Sesselliften eine FFP2-Maske tragen. Das gilt auch für "geschlossene Stationsgebäude".

Diese Kontakt-Beschränkungen gelten

Kontakte sind nur zu engsten Familienangehörigen und wichtigen Bezugspersonen erlaubt. Außerdem soll an öffentlichen Orten zwischen Personen aus unterschiedlichen Haushalten ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Diese Regel gilt auch am Arbeitsplatz.

Gastronomie und Hotels: Nur Essen und Trinken "To go" möglich

Gastronomie und Hotels machen ebenfalls zu. Immerhin dürfen Restaurants Speisen und Getränke zum Mitnehmen und Liefern anbieten. Diese dürfen aber nicht im Umkreis von 50 Metern rund um das jeweilige Lokal gegessen beziehungsweise getrunken werden. Kantinen und Betriebsrestaurants bleiben geöffnet.

Hotelgäste, die bereits vor dem Lockdown in eine Herberge eingecheckt sind, dürfen bis zum Ende ihrer Buchungszeit bleiben. Außerdem darf aus beruflichen Gründen in Hotels übernachtet werden.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen

Alle Kultur- und Freizeitstätten müssen ihre Türen schließen. Kino-, Theater- oder Museumsbesuche sind genauso wenig möglich, wie ein Tag im Schwimmbad, Zoo oder Freizeitpark. Auch Bibliotheken, Casinos, Tanzschulen und Bordelle machen zu.

Am Arbeitsplatz gilt 3G

Am Arbeitsplatz gilt, wie bereits vor dem Lockdown, die 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen). Schnelltest sind ebenso gültig, wie PCR-Tests, müssen aber in einer offiziellen Test-Einrichtung durchgeführt werden. Am Arbeitsplatz gilt zudem FFP-2 Maskenpflicht, sofern keine Trennwände oder Plexiglasscheiben angebracht sind. Die österreichische Regierung empfiehlt jedoch Home-Office für alle Berufsgruppen, für die das möglich ist.

Breitensport in Vereinen nicht möglich, Profisport dagegen schon

Der Breitensport in Vereinen kommt zum Erliegen. Outdoor-Anlagen dürfen zusammen mit angehörigen des eigenen Haushalts oder engen Bezugspersonen genutzt werden. Darunter fallen auch Sportstätten im Freien wie etwa für Tennis oder Golf. Profisport-Veranstaltungen finden hingegen weiter statt - allerdings ohne Zuschauer.

Verschärfte Einreiseregeln für Geimpfte und Ungeimpfte

Wer ungeimpft nach Österreich einreisen will, muss einen aktuellen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Bei Pendlern gelten PCR-Tests ab sofort nur noch 72 Stunden lang statt wie bisher einer Woche. Unter-Zwölfjährige sind von dieser Regelung ausgenommen.

Neue Regeln gelten auch für Geimpfte: In Österreich gilt man fortan nur noch 270 Tage nach der Zweit-Impfung mit Biontech, Moderna oder Adtrazeneca - bisher waren es 360 Tage. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson beginnen diese 270 Tage am 22. Tag nach der Impfung. Der Genesenenstatus gilt 180 Tage nach der Genesung.

Während Lockdown keine touristischen Reisen möglich

Touristische Reisen nach Österreich sind in der Zeit des Lockdowns nicht möglich. Ausgenommen sind die Gemeinden Jungholz und Kleinwalsertal, die derzeit laut Robert-Koch-Institut (RKI) keine Risikogebiete sind.

Rückreise: Ungeimpfte müssen in Quarantäne

Österreich gilt bis auf wenige Ausnahmen wie Jungholz und das Kleinwalsertal laut RKI als Hochinzidenzgebiet. Ungeimpfte müssen daher nach der Einreise aus Österreich zehn Tage lang in Quarantäne. Sie können sich frühestens nach fünf Tagen freitesten.

