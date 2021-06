Österreich-Hammer! Kurz erlaubt Großveranstaltungen und öffnet Clubs und Discos

Die Corona-Regeln in Österreich werden schon wieder gelockert. Von den strengen Beschränkungen bleibt wenig übrig. Darauf kann sich das Nachbarland freuen.

17.06.2021 | Stand: 09:51 Uhr

Die Inzidenzwerte passen, die Entwicklung und das Wetter auch - da wagt Österreich die nächsten Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie. Am frühen Donnerstag hat Bundeskanzler Sebastian Kurz die kommenden Lockerungen im Juli verkündet. "Die Situation in Österreich ist deutlich besser, als ich es erwartet hätte. Wir können unser Versprechen wahr machen, bis zum Sommer Schritt für Schritt zur Normalität zurückzukehren", sagte Kurz vor der Presse in Wien.

Unser Nachbarland ist bei Öffnungen bereits weiter als Bayern und Deutschland - fast alle Einschränkungen sind aufgehoben. Einzig maßgeblich bleibt die 3-G-Regel - Getestete, Geimpfte und Genesene dürfen sich auf weitreichende Lockerungen freuen.

Die Basis für alle Öffnungen sei der gute Impffortschritt in Österreich, sagte Kurz.

Diese Lockerungen der Corona-Regeln in Österreich kommen ab Juli:

Abschaffung der Sperrstunde : Die Nachtgastronomie darf nach langer Zeit wieder öffnen.

: Die Nachtgastronomie darf nach langer Zeit wieder öffnen. Großveranstaltungen werden wieder ohne Einschränkungen möglich.

werden wieder ohne Einschränkungen möglich. Maskenpflicht : Im Handel und öffentlichen Verkehrsmitteln sind keine FFP2-Masken mehr vorgeschrieben – es reicht ein einfacher Mund-Nasen-Schutz. In der Gastronomie gilt ab 1. Juli überhaupt keine Maskenpflicht mehr für Gäste und Personal.

: Im Handel und öffentlichen Verkehrsmitteln sind keine FFP2-Masken mehr vorgeschrieben – es reicht ein einfacher Mund-Nasen-Schutz. In der Gastronomie gilt ab 1. Juli überhaupt keine Maskenpflicht mehr für Gäste und Personal. Die Testpflicht für Kinder unter 12 Jahren entfällt ab 1. Juli.

Trinken an der Bar, tanzen auf der Tanzfläche eines Clubs oder einer Disco: In Österreich ist das ab Juli wieder erlaubt. Mit entsprechendem Nachweis darf feiern, wer als "genesen, geimpft oder getestet" gilt.

"Hochzeitsfeiern, Geburtstage, Ausgehen - alles was Spaß macht in der Nacht, ist ab 1. Juli wieder möglich", sagte Kurz. In Clubs und Diskotheken wird die Kapazität vorerst noch auf 75 Prozent beschränkt. Ab 22. Juli soll es dann keine Einschränkungen mehr geben. Zu diesem Zeitpunkt soll laut Tourismusministerin Elisabeth Köstinger auch die Registrierungspflicht in der Gastronomie fallen.

Öffnungen in Österreich: 3-G-Regeln als "Sicherheitsnetz"

Lesen Sie auch

Einreise, Tests und Maskenpflicht Österreich lockert: Das gilt bei der Einreise

Die 3-G-Regeln bezeichnete Kanzler Kurz als "Sicherheitsnetz", damit die Infektionslage stabil auf niedrigem Niveau bleibt. Sie gilt auch bei Großveranstaltungen, die ab 1. Juli laut Kurz wieder erlaubt sein werden: "Keine Zuschauerbegrenzungen mehr, keine Maskenpflicht, wir können überall die volle Kapazität ausschöpfen", sagte der Bundeskanzler.

Überraschend: Bei Kultur- und Sportveranstaltung fällt sogar die Indoor-Maskenpflicht in Österreich, Stehplätze werden genauso erlaubt wie Sitzplätze.

Die bundesweite Inzidenz in Österreich liegt am Donnerstag laut Kurz "bei etwa 15". In den unmittelbaren Nachbar-Bundesländern zum Allgäu waren die Werte am Mittwoch:

Das gilt schon bei der Einreise nach Österreich aus Deutschland

Bereits seit einigen Tagen müssen sich Einreisende aus Ländern mit stabiler Infektionslage (unter anderem Deutschland) nicht mehr vorher online registrieren, wenn ein 3G-Nachweis erbracht wird.

Wer allerdings einen Corona-Test erst nach der Einreise in Österreich durchführt, muss sich weiterhin im Voraus online registrieren.

Ab Sonntag listet auch das RKI das Nachbarland nicht mehr als Corona-Risikogebiet.

Mehr Nachrichten aus Tirol, Vorarlberg und ganz Österreich finden Sie laufend auf www.allgaeuer-zeitung.de/oesterreich.