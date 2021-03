Österreich testet in Vorarlberg ab Montag Lockerungsschritte

Das österreichische Bundesland wird ab 15. März zur Testregion für Corona-Lockerungen. Gastronomie und Veranstaltungen etwa sollen unter Auflagen möglich sein.

Das österreichische Bundesland Vorarlberg wird nächste Woche zur Testregion für Corona-Lockerungen. Ab Montag sollen Gastronomie, Veranstaltungen und Jugendsport unter vielen Auflagen wieder möglich werden, kündigte Landeschef Markus Wallner am Dienstagabend in Bregenz an.

In dem kleinen westlichen Bundesland steht die Sieben-Tages-Inzidenz bei 73, weit unter dem österreichweiten Wert von 184. "Von dieser Lage heraus kann man gut begründen, einen verantwortungsvollen Schritt zu setzen", sagte Wallner nach Verhandlungen mit der Regierung in Wien. "Aber die Eigenverantwortung ist auch gefragt", betonte der konservative Politiker.

Gastronomiebetriebe dürfen ab Montag drinnen und draußen Gäste bewirten. Zudem werden Veranstaltungen mit halber Sitzplatzbelegung bis zu 100 Personen erlaubt. Kinder- und Jugendgruppen können wieder kleine Treffen und Sporttrainings ohne engen Kontakt veranstalten. Mit Zutrittstests, Abstand, Masken, Besucherregistrierung und Schutzkonzepten sollen Ansteckungen vermieden werden. (Lesen Sie auch: Vom Allgäu bis Augsburg: Welche Corona-Regeln gelten wo beim Einkauf?)

Im Rest Österreichs bleiben Restaurants, Bühnen und Jugendtreffs vorerst weiter zu. Die Regierung in Wien will nächste Woche über mögliche landesweite Lockerungen beraten. Angesichts steigender Infektionszahlen hängen diese Pläne jedoch am seidenen Faden.

