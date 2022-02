Über 50 Lawinenunfälle in zwei Tagen: Chef des Tiroler Warndienstes reagiert

Der Tiroler Lawinenwarndienst hatte vor der brenzligen Situation für Tourengänger gewarnt. Nach vielen Unglücken äußert sich der Chef des Dienstes, Rudi Mair.

05.02.2022 | Stand: 16:57 Uhr

In der vergangenen Jahren hatte es vom Tiroler Lawinenwarndienst bei viel Neuschnee und großer Lawinengefahr oftmals Lob für umsichtiges Verhalten der Skitourengänger gegeben. Doch die zahlreichen Lawinenunglücke der letzten Tage sorgen beim Chef des Dienstes, Rudi Mair, nun für Enttäuschung: „Es schmerzt mich persönlich und macht mich traurig, wenn man tagelang warnt, warnt und wieder warnt: Und dann passieren innerhalb von zwei Tagen über 50 registrierte Lawinenunfälle", so Mair gegenüber dem ORF.

Chef des Tiroler Warndienstes: "Wintersportler haben eine Holschuld!"

"Wir als Lawinenwarndienst erfüllen unsere Bringschuld, Wintersportler haben aber auch eine Holschuld!", so Rudi Mair weiter. Tirol habe mit den weltweit besten und modernsten Lawinenbericht - "in sieben Sprachen, täglich verfügbar, täglich aktuell". Tourengeher sollten sich deshalb "informieren, informieren, informieren", nimmt Mair die Wintersportler ins Gebet. Am Freitag waren in Spiess zwischen Tirol und der Schweiz vier Schweden sowie ihr Bergführer und ein Mann in Vorarlberg ums Leben gekommen.

In den sozialen Medien postete der Tiroler Lawinenwarndienst am Freitag eine detailiierte Auflistung der Lawinenereignisse. In der Summe waren es an diesem Tag in Tirol 26.

Rettungskräfte (unterer Bildrand) suchen am Samstag unterhalb der Gammerspitze nach Verschütteten. Bild: Zeitungsfoto.At

Weitere Lawinentote am Samstag in Tirol geborgen

Überhaupt war der Freitag der bislang folgenschwerste Lawinentag der Skisaison: In Österreich wurden acht Menschen verschüttet und starben unter den Schneemassen. Kurz nach Mitternacht barg die Polizei am Samstag in Tirol die Leichen von zwei Tourengehern. Die 61-jährige Frau und ihr Ehemann (60) waren in Auffach in der Tiroler Wildschönau von einer Lawine erfasst worden.

An der Gammerspitze un den Tuxer Alpen starb am Samstag ein weiterer Tourengeher. Insgesamt wurden fünf Wintersportler verschüttet, drei konnten die Einsatzkräfte lebend bergen.

Lesen Sie auch

Spiss in Tirol Fünf Menschen sterben bei Lawinenunglück in Tirol - ein Verletzter in die Schweiz geflogen

Der Tiroler Lawinenwarndienst hatte nach den Neuschneefällen der vergangenen Tage immer wieder vor der großen Lawinengefahr gewarnt. Am Donnerstag hatte überhalb der Waldgrenze noch Warnstufe 4 gegolten, seit Freitag ist es Warnstufe 3.

Lesen Sie auch: Erneutes Lawinen-Drama in Österreich: Ein 43-jähriger Freerider wurde im Skigebiet Albona getötet.