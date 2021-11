Offenbar bewaffnet hat ein Unbekannter in Bludenz in Vorarlberg Mitarbeiter einer Apotheke überfallen und Medikamente gefordert. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

04.11.2021 | Stand: 13:11 Uhr

In Bludenz in Österreich hat ein Unbekannter am Donnerstagmittag eine Apotheke überfallen. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann bewaffnet gewesen sein und die Mitarbeiter aufgefordert haben, Medikamente herauszugeben.

Der Täter flüchtete anschließend aber ohne Beute. Derzeit fahndet die Polizei im Bereich Bludenz nach der Person.