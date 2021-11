Zu schnell gefahren und vor der Polizei geflüchtet: 14-Jähriger am Steuer des Autos seines Vaters

Ein 14-Jähriger fährt mit dem Auto des Vaters durch Prutz in Tirol und hält bei einer Polizeikontrolle nicht an.

30.11.2021 | Stand: 10:23 Uhr

Ein 14-Jähriger ist am Montag gegen 20:40 Uhr in Prutz ( Tirol) am Steuer eines Autos erwischt worden. Das teilt die Polizei mit. Weil das Auto auf der Reschenbundesstraße zu schnell unterwegs war, nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Ried im Oberinntal die Verfolgung auf. Der Fahrer ignorierte der Meldung zufolge jedoch Blaulicht und Anhaltezeichen der Polizisten.

14-Jähriger am Steuer eines Autos in Österreich

Im Moosweg stoppten die Beamten schließlich das Fahrzeug und stellten bei der Kontrolle fest, dass der Fahrer erst 14 Jahre alt war. Das Auto gehörte dem Vater. Auf dem Beifahrersitz saß eine 12-jährige Deutsche. Der 14-jährige Österreicher wird angezeigt.

