15 Schafe gerissen: Behörden vermuten Braunbär nahe Grenze zu Bayern

Im Tiroler Karwendelgebirge nahe der Grenze zu Bayern sind 15 Schafe gerissen worden. Die Tiroler Behörden vermuten einen Braunbär hinter dem Angriff.

29.05.2022 | Stand: 11:49 Uhr

Vermutlich ein Braunbär hat im Tiroler Karwendelgebirge nahe der Bäralp 15 Schafe gerissen. Das berichtet die Tiroler Landesregierung. Der Angriff ereignete sich im Grenzgebiet zu Bayern, im Bereich Scharnitz. "Aufgrund des Rissbildes ist von einem großen Beutegreifer als Verursacher – wahrscheinlich von einem Bären – auszugehen", hieß es. Wildkameraaufnahmen von vergangener Woche, die der Behörde aus dem Gemeindegebiet von Scharnitz übermittelt wurden, zeigten demnach einen Bären.

Die getöteten Schafe waren erst vor wenigen Tagen auf die Alm gebracht worden und dort eigentlich durch einen Elektrozaun geschützt. Wie der Bär dennoch in das Areal kam, war zunächst unklar. Weitere rund 20 Tiere würden derzeit noch vermisst.

Der Amtstierarzt war bereits vor Ort und hat bei den gerissenen Tieren Proben entnommen. Diese werden in den kommenden Tagen genetisch untersucht.

In Tirol berät jetzt eine Expertenkommission, welche Maßnahmen eingeleitet werden müssen. Neben einem möglichen Abschuss des Bären soll die Kommission auch prüfen, welche Gefahr für den Menschen besteht. Denn das Karwendeltal ist auch bei Wanderer und Radfahrer beliebt.

In Teilen Tirols gibt es seit 2002 Bärensichtungen, insbesondere im Bezirk Landeck. Es sind meist männliche Jungbären, die aus dem Trentino kommen. Dort gibt es eine Population mit 50 bis 60 Bären. Einzelne Tiere gibt es auch im Dreiländereck von Slowenien, Italien und Österreich. Immer wieder wandern aus dem Kerngebiet nördlich des Gardasees auch Bären in den nördlichen Alpenraum, vor allem männliche Jungtiere.

Auch in Garmisch wurde kürzlich ein Braunbär gesichtet

Auch wenn in Tirol bereits mehrmals der Nachweis eines Bären erbracht wurde, ist die Wahrscheinlichkeit einen Bären zu treffen äußerst gering, so das Land Tirol. Von Natur aus versuche das Tier dem Menschen so früh wie möglich aus dem Weg zu gehen.

Erst vor einigen Tagen war auch im Bereich Garmisch-Patenkirchen ein Braunbär in eine Fotofalle getappt.