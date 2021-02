18-Jährige stirbt nach Rodel-Unfall

Eine junge Frau geriet beim Rodeln auf eine Skipiste. Dort wurde sie zu schnell und starb nachdem, sie auf einen Baumstumpf prallte.

28.02.2021 | Stand: 18:49 Uhr

Eine 18-Jährige ist in Österreich beim Rodeln ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geriet die junge Frau am Sonntag in Schladming von der Rodelbahn auf eine eisige, steile Skipiste. Dort wurde sie so schnell, dass sie über den Pistenrand fuhr, nach etwa zwölf Metern auf einen Baumstumpf krachte und einige Meter die Böschung hinabrutschte.

Auch der Bruder wurde beim Rodeln verletzt

Der 45 Jahre alte Vater, der seinen Schlitten noch unter Kontrolle gebracht hatte, eilte seiner Tochter vergeblich zu Hilfe. Der Notarzt eines Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod der 18-Jährigen feststellen. Bei dem Rodel-Ausflug wurde auch der 16-jährige Bruder der tödlich Verunglückten durch einen Sturz verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.