180 Demonstranten, 163 Anzeigen - Polizei greift in Bregenz durch

Bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Bregenz hat die Polizei hart durchgegriffen: Es gab laut ORF 163 Anzeigen bei 180 Demonstranten.

04.02.2022 | Stand: 09:55 Uhr

Am Dienstagnachmittag war eine Frau am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Bregenz mit ihrem Wagen auf mehrere Polizeibeamte zugefahren. Diese mussten zur Seite springen, um nicht verletzt zu werden, so die Polizei. Die 51-Jährige hatte zuvor eine Österreichfahne aus dem offenen Fenster ihres Wagens gehalten, gehupt, und die gleichen Parolen wie die Demonstranten gerufen, hieß es.

Nach dem Vorfall griff die Polizei bei einer weiteren Demonstration am Mittwoch in Bregenz massiv durch. Wie der ORF unter Berufung auf die Landespolizeidirektion Vorarlberg meldete, erstatteten die Beamten bei 180 Demo-Teilnehmern 163 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht oder die Nichteinhaltung des Mindestabstands.

Am Donnerstag fand dann in Bregenz erneut eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen statt. Die Polizei war laut ORF mit 100 Einsatzkräften vor Ort und führte viele Kontrollen durch.