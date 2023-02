19-jährige tot auf Forstweg gefunden - Polizei nimmt 18-Jährigen fest

In Oberösterreich fand ein Autofahrer am Sonntag die Leiche einer jungen Frau auf einem Forstweg. Wenig später wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Die Polizei hat am Sonntag in Mauthausen (Bezirk Perg) einen 18-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, eine 19-jährige Bekannte getötet zu haben Ein Autofahrer hatte am Sonntag gegen 8 Uhr die junge Frau aus Steyr leblos auf einem Forstweg im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) gefunden.

Der Verdächtige hat laut Polizei gestanden. Ein Motiv war vorerst noch offen. Die Ermittlungen ins Rollen gebracht hatte ein Anruf des Bruders des 18-Jährigen bei der Polizei. Ihm soll sich der mutmaßliche Täter zunächst offenbart haben.

