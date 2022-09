Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 190: Ein Auto war auf dem Dach gelandet. Für den Fahrer, einen 19-Jährigen aus Nenzing, kam jede Hilfe zu spät.

12.09.2022 | Stand: 10:58 Uhr

Eine Polizeistreife aus Nenzing in Vorarlberg entdeckte Autoteile am Sonntag, 11. September, gegen 23.15 Uhr auf der L190. In weiterer Folge entdeckten die Beamten einen auf dem Dach liegenden, schwer beschädigten Pkw.

Für den Pkw-Fahrer, einen 19-jährigen Mann aus der Marktgemeinde Nenzing, kam jede Hilfe zu spät. Er erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Auch Polizisten und Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen.

Die Politisten ermittelten das Unfallgeschehen. Der 19-Jährige war mit seinem Pkw von Bludenz kommend über die Gegenfahrbahn an eine Mauer gekracht und über eine Böschung geschleudert. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer war zum Unfallzeitpunkt angeschnallt.

L 190 fast drei Stunden nach tödlichem Unfall gesperrt

Die Landstraße 190 musste für fast drei Stunden komplett gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr FFW Nenzing war mit 31 Personen und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit sechs Personen samt Notarzt und zwei Fahrzeugen am Unfallort. Die Polizei hatte sieben Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen dabei. Außerdem beteiligt waren das Landesstraßenbauamt mit drei Personen und zwei Fahrzeugen sowie der Abschleppdienst mit zwei Personen und einem Fahrzeug.

