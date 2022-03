19-Jähriger schießt anderem Mann beim russischen Roulette mit Airsoft-Waffe an den Fuß

Vorfall in Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel): Ein junger Mann schoss einem anderen mit seiner Airsoft-Waffe an den Fuß. Die beiden spielten russisches Roulette.

04.03.2022 | Stand: 15:40 Uhr

Zu einer Körperverletzung kam es am Donnerstag in Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel in Tirol). Ein 19-Jähriger schoss dort einem 25-Jährigen gegen den Fuß.

Den Schuss gab er laut Polizei mit einer CO2-Airsoft-Waffe ab. Ein 4,5 Milimeter großes Stahlgeschoss verletzte den 25-Jährigen am Fuß. Wie schwer die Verletzung ist, ist laut Polizei noch nicht bekannt.

Vorfall in Österreich: Mit Airsoft-Waffe gegen den Fuß geschossen

Der Grund für den Schuss: Die beiden Männer spielen "russisches Roulette". Den Jugendlichen erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft in Innsbruck angezeigt. Außerdem erhielt er ein vorläufiges Waffenverbot.

Polizisten stellten die benutzte und zahlreiche weitere Airsoft-Waffen samt Munition sicher.

