25 Personen in Not: Deutsche Wandergruppe von Berg gerettet

Eine 25-köpfige Wandergruppe musste am Mittwoch von Bergrettung und Feuerwehr aus unwegsamem Gelände gebracht werden.

29.07.2021 | Stand: 08:30 Uhr

Die 25 Wanderer, zwischen 16 und 28 Jahren alt, waren am Mittwochnachmittag oberhalb des Gemeindegebietes von Thaur unterwegs. Im Bereich des Thaurer Vorberges liefen sie zum Köpfsteig, einem unmarkierter Wanderweg beziehungsweise Wandersteig, um von dort aus zu den Thaurer Mähdern zu gelangen. Gegen 16.40 Uhr erkannten die Wanderer in unwegsamem Gelände, dass sie sich verstiegen hatten, wie die Polizei mitteilt.

Der 28-jährige Gruppenführer setzte einen Notruf ab. So kamen die Bergrettung Hall und die Freiwillige Feuerwehr Hall zu Hilfe, sie führten die Gruppe zum Parkplatz der Thaurer Alm. Laut Polizei war keiner der Wanderer mit Bergwanderausrüstung ausgestattet.

Ein 17-Jähriger erlitt durch einen Steinschlag eine Platzwunde am Kopf und wurde ins Krankenhaus Hall gebracht. Die restlichen Gruppenmitglieder blieben unverletzt. Im Einsatz waren 15 Helfer der Bergrettung Hall in Tirol sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hall in Tirol mit drei Fahrzeugen.