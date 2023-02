26-Jähriger stirbt nach Skiunfall in Rohrberg - über Pistenrand hinausgeschanzt

Ein 26-jähriger Skifahrer ist in der Zillertal Arena tödlich verunglückt. Er fuhr mit hohem Tempo auf einer steilen Piste und schanzte über den Rand hinaus.

07.02.2023 | Stand: 17:44 Uhr

Im Skigebiet Zillertal Arena in Rohrberg ist ein 26-Jähriger bei einem Skiunfall ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei mit mehreren Freunden am Dienstag beim Skifahren. Gegen Mittag fuhr die Gruppe auf einer schwarz markierten Talabfahrt hinab. Der 26-Jährige fuhr in lang gezogenen Schwüngen hinab und wurde dabei immer schneller. Ohne zu bremsen fuhr er auf eine Brücke zu.

Tödlicher Skiunfall im Skigebiet Zillertal Arena - 26-Jähriger schanzt über Pistenrand hinaus

Dort, im Übergang in den nächsten Steilhang, hob er ab. Der Skifahrer stand hoch in der Luft und kam über den rechten Pistenrand hinaus. Er schlug außerhalb der Piste auf der schneebedeckten Wiese mehrmals auf und blieb regungslos im Schnee liegen. Seine Freunde begannen sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen und setzten die Rettungskette in Gang. Doch für den 26-Jährigen kam jede Hilfe zu spät - er starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

