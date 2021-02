27-Jähriger stürzt am Großvenediger bei Materei in Osttirol in Gletscherspalte und stirbt

Ein 27-Jähriger stürzt bei der Abfahrt vom Großvenediger in eine Gletschspalte. Seine zwei Begleiter setzen einen Notruf ab. Doch die Hilfe kommt zu spät.

26.02.2021 | Stand: 07:10 Uhr

Ein 27-Jähriger ist am Donnerstag bei einer Skitour am Großvenediger bei Materei in Osttirol in eine Gletscherspalte gestürzt und gestorben.

Gegen 6 Uhr stiegen drei österreichische Tourengeher im Alter von 51, 47 und 29 Jahren vom Tauernhaus in Matrei auf den Großvenediger. Gegen 12 Uhr erreichten die drei Bergsteiger den Gipfel. Nach einer kurzen Rast fuhren sie gegen 13 Uhr unangeseilt in Richtung Innergschlöss ab. Im Bereich des zweiten Keesboden auf einer Höhe von 3250 Metern fuhren sie hintereinander ab und hielten sich bei der Abfahrt annähernd an die Aufstiegsspur, als sie plötzlich von dem hinten fahrenden 29-Jährigen einen Schrei hörten.

27-Jähriger stürzt am Großvenediger bei Materei in Osttirol in Gletscherspalte

Der 51- und der 47-Jährige hielten sofort an und sahen eine offene Gletscherspalte, in welche ihr Bergkamerad offensichtlich gestürzt war. Sie konnten keinen Kontakt zu dem 29-Jährigen herstellen und setzten in der Folge einen Notruf ab.

Im Einsatz waren die Bergrettung Matrei mit 20 Mann, 3 Alpinpolizisten, ein Notarzt- sowie ein Polizeihubschrauber. Der 29-Jährige wurde gegen 15.15 Uhr aus einer Tiefe von 35 Metern aus der Spalte geborgen, die Notärztin konnte jedoch nur noch den Tod des Alpinisten feststellen. Der Leichnam wurde vom Hubschrauber ins Tal geflogen.

