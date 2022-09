27-Jähriger bedroht Passanten in Feldkirch mit Machete

Schock für einen jungen Mann: Gegen 2 Uhr nachts bedroht ihn ein 27-Jähriger mit einer 60 Zentimeter langen Machete - offenbar grundlos.

25.09.2022 | Stand: 07:52 Uhr

Polizeieinsatz in der Nacht zum Sonntag in Feldkirch ( Vorarlberg): In der Innenstadt beim Sparkassenplatz bedrohte ein 27-jähriger Mann einen ihn unbekannten 18 Jahre alten Passanten mit einer 60 Zentimeter langen Machete, berichtet die Polizei.

Der Angreifer konnte von Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden - doch die Polizei sucht unter der +43 (0) 59 133 8150 Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, oder womöglich sogar selbst bedroht worden sind.

Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

