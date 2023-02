28-Jährige Wanderin nach Sturz bewusstlos: Dramatische Suchaktion

Eine 28-jährige Wanderin verlor bei einem Sturz in Achenkirch (Tirol) das Bewusstsein. Als sie aufwachte, war es dunkel und ihr Handy-Akku fast leer.

Drama um eine deutsche Wanderin in Achenkirch (Bezirk Schwaz) in Tirol: Die Frau hatte am Sonntag bei ihrer Tour eine Abkürzung genommen und stürzte. Dabei verlor sie das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam, war es bereits Abend.

Doch der Reihe nach: Mehrere Stunden wartete eine 28-jährige Deutsche am Sonntag verletzt in einem Waldstück auf Hilfe. Dann wurde sie glücklicherweise gefunden. Die Frau war am Nachmittag zu einer Wandertour zur Silberberghütte in Achenkirch gestartet. Beim Abstieg wollte sie eine Abkürzung durch ein wegloses bewaldetes Gelände nehmen.

Dabei kam die Frau zu Sturz. Die Frau verlor das Bewusstsein und kam erst gegen 19 Uhr wieder zu sich, teilt die Polizei mit. Sie hatte sich bei dem Unfall eine Verletzung am Bein zugezogen. Der weitere Abstieg war ihr unmöglich. Mit dem letzten Rest ihres Akkustandes am Handy konnte sie noch einen Notruf absetzen. Danach schaltete sich das Gerät ab.

Für die Retter stellte das deaktivierte Handy eine massive Erschwernis dar, da die Position der Deutschen so nicht erhoben werden konnte. Mit einer Wärmebild-Drohne und Hubschrauber mit Wärmebildkamera versuchten die Suchmannschaften, die Verletzte aufzuspüren. Doch das scheiterte an der dichten Bewaldung. Daraufhin nahmen Bergrettung und eine Polizei-Hund-Mannschaft die Suche auf. Gegen 23.20 Uhr konnte die Frau schließlich im unwegsamen Gelände entdeckt und nach der Erstversorgung ins Tal transportiert werden.

Im Einsatz waren die Bergrettung Achenkirch und Lenggries, ein Polizeidiensthund, die Alpinpolizei sowie die Besatzung des Polizeihubschraubers.