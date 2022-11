29 Kilometer Stau wegen Blockabfertigung in Österreich

Blockabfertigung, die Nächste: Weil Österreich die Zahl der Lkw-Einfahrten an der Grenze wieder begrenzte, staute sich der Verkehr auf der A93 auf 29 Kilometer.

30.11.2022 | Stand: 15:54 Uhr

Österreich macht zu - und der Verkehr steht: Wegen einer Obergrenze für Lastwagen auf der Inntalautobahn haben sich Lkw am Mittwochvormittag auf der Autobahn 93 bis nach Rosenheim gestaut.

Der Rückstau von der österreichischen Grenze sei infolge der Blockabfertigung bis zu 29 Kilometer lang gewesen, teilte die Polizei mit. Erst gegen Mittag habe sich der Stau aufgelöst. Zeitweise hatten die österreichischen Behörden nur bis zu 100 Lastwagen pro Stunde die Weiterfahrt auf die Inntalautobahn erlaubt.

Beschränkungen für Lastwagen auf der Tiroler Autobahn hatten in den vergangenen Wochen immer wieder zu langen Staus auf der A93 in Bayern geführt. Am Donnerstag (1. Dezember) ist wieder eine Blockabfertigung der Lastwagen auf der Inntalautobahn geplant.

Auch am 1. Dezember Blockabfertigung an der Grenze zu Österreich

Auch für das Jahr 2023 hat Österreich schon wieder etliche Termine für eine Blockabfertigung an der Grenze anberaumt. Bayern und Tirol streiten seit Jahren über die Maßnahme, bei der Tirol an bestimmten Tagen Lastwagen nur dosiert über die Grenze ins Land lässt. Die Folge sind regelmäßig lange Staus auf bayerischer Seite.

Die Route von München durch Tirol über den Brenner ist ein Hauptweg Richtung Italien. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsminister Christian Bernreiter wollen ein grundsätzliches Ende der Tiroler Blockabfertigungen erreichen und mahnten erst kürzlich eine Entscheidung auf EU-Ebene an.