2G-Kontrollen in Österreich sollen massiv ausgeweitet werden

Seit Montag gilt in ganz Österreich 2G - Zutritt vielerorts nur für Corona-Geimpfte und Genesene. Die Einhaltung soll jetzt streng kontrolliert werden.

09.11.2021 | Stand: 11:04 Uhr

Österreich will die Einhaltung der neu eingeführten 2G-Regelung, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene in Geschäften und Lokalen, streng überprüfen. Man werde den „Kontrolldruck in den nächsten Tagen deutlich erhöhen“, kündigte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an. Dazu wird auch mehr Personal als bisher eingesetzt. Neben 4000 Polizisten und Polizistinnen sollen 800 weitere Beamte in die Überwachung der 2-G-Regel eingebunden werden.

Auftrag der Polizeibeamen wird unter anderem sein, 2-G-Zertifikate auf ihre Echtheit zu überprüfen. Dazu werden die Beamten eine spezielle App einsetzen. Seit März seien so bereits rund 500 gefälschte Zertifikate aufgedeckt worden, hieß es. Nehammer sprach von „Urkundenfälschung mit nachhaltigen Konsequenzen“.

Corona-Zahlen in Österreich drei Mal so hoch wie in Deutschland

In Österreich sind die Corona-Infektionszahlen zuletzt sehr stark angestiegen. Binnen 24 Stunden wurden am Montag 8178 neue Infektionsfälle registriert. Am Montag der Vorwoche waren es noch rund 4500 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf rund 635, dreimal so hoch wie in Deutschland.

In Salzburg und in Oberösterreich ist die Inzidenz schon auf einen Wert über 980 geklettert. Dort sind die Impfraten am niedrigsten.

Die 2G-Maßnahmen wurden kurzfristig am Freitag angekündigt, um den steilen Anstieg der Infektionszahlen zu stoppen, die Überlastung von Krankenhäusern zu verhindern und die Impfrate zu erhöhen. Als Anreiz für Ungeimpfte wird in den kommenden Tagen schon die erste Impfung in Verbindung mit einem negativen PCR-Test als 2G-Nachweis gelten. Am Arbeitsplatz gilt in Österreich weiterhin die 3G-Regel.

Lesen Sie auch