In Salzburg ist einer der schönsten und ältesten Weihnachtsmärkte der Welt

Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz ist einer der schönsten und ältesten Weihnachtsmärkte der Welt. Das müssen Sie wissen.

24.11.2023 | Stand: 12:16 Uhr

Deutschland mit Bayern und Allgäu ist berühmt für seine schönen Weihnachtsmärkte. Einer der weltweit schönsten und traidionsreichsten ist allerdings im Nachbarland Österreich: Der Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz im Herzen der barocken Altstadt Salzburgs. Jener Christkindlmarkt zählt zu den ältesten und traditionsreichsten Adventsmärkten der Welt.

Die Wurzeln des ehemaligen Tandlmarktes reichen bis ins Jahr 1491 zurück. Besucherinnen und Besucher aus aller Welt, aber vor allem auch das heimische Publikum schätzen das vielfältige Angebot der traditionellen Verkaufsstände. Der Salzburger Christkindlmarkt ist seit dem 23. November bis zum 1. Januar täglich geöffnet. Zum Jahreswechsel verwandelt sich der Markt in einen großen Silvestermarkt mit viel Unterhaltung, Tanz, Musik und Feuerwerk.

Umfangreiches Brauchtumsprogramm auf Salzburger Christkindlmarkt

Köstlichkeiten aus der Region, Kunsthandwerk wie Holzspielzeug, Schnitzereien, verzierte Glas- und Christbaumkugeln, Keramik, Gewürzsträuße, Seifen, Kerzen und Wachsfiguren sowie eine Auswahl an besonderem Weihnachtsschmuck werden in den 96 traditionellen Hütten des Salzburger Christkindlmarktes angeboten.

Neben Kunsthandwerk und regionaler Speisen bietet der Christkindlmarkt auch ein umfangreiches Brauchtumsprogramm mit vielen kulturellen Erlebnissen. Die Auftritte der Turmbläser (jeden Donnerstag und Samstag), des Salzburger Christkinds, der jungen Turmbläser sowie das tägliche Chorsingen vor dem Salzburger Dom erfreuen sich beim in- und ausländischem Publikum großer Beliebtheit. Eine Besonderheit ist auch der Krampuslauf am 5. Dezember sowie der traditionelle Perchtenlauf zur ersten Raunacht am 21. Dezember mit 150 Schön- und Schiachperchten.

Salzburger Christkindlmarkt: Eislaufen am Mozartplatz in der historischen Altstadt

Das Eislaufen vor der einzigartigen Kulisse der Salzburger Altstadt am Mozartplatz ist ein Erlebnis für Jung und Alt. Einheimische und Gäste können die winterliche Atmosphäre zu Füßen des Mozartdenkmals sowohl tagsüber als auch abends genießen. Wer keine eigene Ausrüstung besitzt, kann sich vor Ort sowohl Schlittschuhe und Helm ausleihen.

Seit 2000 ist das Eislaufen am Mozartplatz eine Erfolgsgeschichte. Der „Eiszauber am Mozartplatz“ eröffnet Einheimischen sowie allen Gästen bis zum 31. Januar die Möglichkeit, in der Salzburger Altstadt Wintersport im einzigartigen Ambiente zu betreiben.

Was kostet das Eislaufen in Salzburg am Mozartplatz?

Das sind die regulären Preise für das Eislaufen am Mozartplatz in der historischen Altstadt von Salzburg:

Erwachsene: 6,00 Euro

Kinder (4 – 10 Jahre): 2,90 Euro

Jugendliche (11 – 18 Jahre): 4,00 Euro

Welches Programm wird auf dem Salzburger Christkindlmarkt angeboten?

Das sind die Termine am Salzburger Christkindlmarkt:

Täglich: Chöre am Markt, Krippenausstellung, Lebkuchenbacken, geführte Weihnachtstouren

Jeweils am Dienstag: Sing mit! Freies Chorsingen für alle - Jeder kann mitsingen und mitmachen

Jeweils am Mittwoch: Auftritte der jungen Turmbläser und des Salzburger Christkinds, Kinderlesung

Jeweils am Donnerstag: Traditionelles Salzburger Turmblasen

Jeweils am Donnerstag im Advent: Sonderführungen im DomQuartier Salzburg mit Turmbläsern und Schmankerl vom Salzburger Christkindlmarkt

Jeweils am Freitag: Kinderchöre singen vor dem Dom

Jeweils am Samstag: Traditionelles Salzburger Turmblasen

Jeweils an den Adventssonntagen: Auftritt des Salzburger Christkinds und seinen Engerln

Sonntag, 3.12., 16 Uhr: Vorstellung des Salzburger Christkinds und seinen Engerln

Dienstag, 5.12., 18.30 Uhr: Lauf der Krampusse

Donnerstag, 21.12., 19 Uhr: Traditioneller Perchtenlauf

Wann hat der Salzburger Christkindlmarkt 2023 geöffnet?

Der Salzburger Christkindlmarkt hat täglich geöffnet bis einschließlich 1. Januar 2024. Das gilt auch für Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage sowie Silvester und Neujahr.