18.02.2023 | Stand: 10:32 Uhr

Bei einer Skitour in Gaschurn zur Dreiländerspitze in der Silvrettagruppe hat sich ein 51-Jähriger den Unterschenkel gebrochen. Der Mann war am Freitag gemeinsam mit vier weiteren Tourengehern unterwegs. Weil Nebel aufzog, entschloss sich die Gruppe, umzukehren.

51-Jähriger stürzt bei Skitour und bricht sich den Unterschenkel

Am Fuße des Gipfelhangs stürzte der 51-Jährige wegen eines Fahrfehlers im Bruchharsch. Dabei zog er sich einen Bruch des rechten Unterschenkels zu. Ein Notarzthubschrauber flog den Mann in das Krankenhaus nach Zams.

